Впевнені у безкарності. Журналісти з’ясували нові подробиці про мажорів, які зупиняли рух у Києві

Українцям, схоже, варто замислитись над долею підростаючого покоління

В Україні нещодавно стався скандал із компанією неповнолітніх хлопців: вони перекривали рух у центрі Києва, щоб "покурити", а також не гидували слухати російського виконавця Ярослава Дронова, більш відомого під псевдонімом Shaman.

Журналісти Bihus.Info розповіли про них у своєму матеріалі. Серед фігурантів скандалу були син нардепа від "Опозиційної платформи — за життя" (ОПЗЖ) Дмитра Ісаєнка, а також Микола Цимидан, син екс-голови Лимана Донецької області Петра Цимидана та син бізнесмена В’ячеслава Юткіна Антон.

За даними журналістів, Петро Цимидан переховував російських окупантів у своєму готелі у 2014 році, а В’ячеслав Юткін володіє майном у Криму та має зв’язки з російськими окупантами.

Як зазначають журналісти, поведінка цих хлопців, яку вони продемонстрували останнім часом, є "калькою" нинішніх російських блогерів та музичних виконавців, на кшталт Тіматі, Птахи, Моргенштерна та інших. Ця поведінка супроводжується зухвалим ставленням і зневагою до суспільства, в якому вони живуть, а також прагненням "порєшать" все за допомогою грошей або "багатих" родичів.

"Така поведінка — результат культу безкарності, який вони успадкували від своїх батьків. Якщо поліція і суспільство толеруватимуть подібне, ми ще не раз побачимо, як хтось топче прапор, називає українців тупими та горланить напоказ російські пісні", — йдеться у матеріалі Bihus.Info.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 8 січня, в центрі Києва сталася бійка між двома молодими людьми, які затримали правоохоронці. В одного із затриманих виявили пістолет.