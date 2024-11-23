Україна отримала дозвіл бити SCALP по Росії: що ще вона може використовувати

Франція не заперечує проти ударів по Росії своїми ракетами

Франція не обмежує Україну у використанні своєї зброї для ударів територією Росії. Це стосується і крилатих ракет SCALP — французького аналога Storm Shadow.

Про це у коментарі ВВС розповів міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. За його словами, Париж "не має червоних ліній" для допомоги Києву.

"Принцип було встановлено… наші послання президенту Зеленському були добре сприйняті", — сказав він.

Варто зазначити, що Барро не говорив, чи були факти застосування ЗСУ ракет SCALP для ударів по російській території.

Він повідомив, що Франція продовжить надавати підтримку Україні, поки це буде необхідно, оскільки від цього залежить безпека Європи. При цьому він навіть не виключав можливості відправлення французьких солдатів.

Також міністр зазначив, що у Парижі "відкриті" у питанні запрошення України до НАТО та працюють над тим, щоб "зблизити позиції" з іншими країнами блоку.

Як відомо, ЗСУ вперше отримали ракети SCALP влітку 2023 року, проте донедавна їхнє застосування обмежувалося об’єктами росіян, розташованими у міжнародно визнаних кордонах України. Ситуація змінилася після того, як у листопаді 2024 року президент США Джо Байден зняв заборону на застосування балістичних ракет ATACMS по об’єктах на російській території.

На озброєнні української армії немає інших крилатих ракет повітряного базування, але є певна кількість ракет ATACMS американського виробництва. І ті та інші мають максимальний радіус ураження приблизно в 300 кілометрів. Хоча для SCALP/Storm Shadow є модифікації з дальністю 560 кілометрів, але міжнародні договори забороняють їх продаж третім країнам.

Україна також має вітчизняну крилату ракету наземного базування "Нептун", перші версії якої теж мали дальність 300 кілометрів. Проте останнім часом триває активна модернізація та розвиток програми, а тому її реальні можливості поки що не набули широкого розголосу.

Для ударів на далекі відстані Україна використовує широкий набір дронів. Деякі моделі вже показали свою ефективність на 1000 кілометрів та більше.