Як виглядає ракета "Орєшнік", якою вдарили по Дніпру, з’явилися нові фото уламків

Фото уламків поширюються у ЗМІ та соцмережах

У неділю, 24 листопада, у засобах масової інформації почали з’являтися нові фото, ймовірно, ракети "Орєшнік", якою росіяни вдарили по Дніпру 21 листопада.

Про це повідомив у Telegram український журналіст Андрій Цаплієнко. Також він опублікував фото уламків.

Один із фрагментів дуже схожий на уламок, який було знайдено 21 листопада. "Телеграф" тоді повідомляв, що на Заході не підтвердили удару по Дніпру саме міжконтинентальною балістичною ракетою.

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, російські війська вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Володимир Путін у своєму зверненні до росіян того ж дня заявив, що була застосована найновіша ракета середньої дальності "Орєшнік" у без’ядерному гіперзвуковому виконанні.

Путін додав, що збити цю ракету зараз "неможливо" — сама ракета, за його словами, нібито здатна атакувати цілі зі швидкістю 2-3 км за секунду. Він також заявив, що Росія нібито "пропонуватиме мирним жителям заздалегідь залишити небезпечну зону під час застосування цих ракет".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що удар ракетою "Орєшнік" по Дніпру є частиною стратегії глави Кремля Володимира Путіна до майбутніх мирних переговорів.