Експерт назвав умову, за якої скасують графіки відключень світла

Росіяни завдали значної шкоди нашій генерації

Після масованої ракетної атаки РФ на Україну 17 листопада, в Україні ввели графіки відключень світла. Якщо найближчими вихідними буде сонячна погода, це дозволить повернути світло у домівки українців без обмежень.

Якщо буде сонячно, сонячні електростанції додадуть в мережу до одного гігавата потужності, пояснив народний депутат України від фракції "Слуга Народу", член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк у ефірі "Київ 24". Це дасть можливість заощаджувати в денні години певний ліміт електроенергії та бути зі світлом.

Варто зазначити, що Укргідрометцентр по всій Україні прогнозує хмарну погоду на суботу, 23 листопада, очікується дощ та сніг. А ось у неділю прогнозується мінлива хмарність.

Нагорняк назвав три моменти, від яких залежить, чи будуть українці зі світлом. Це сонячна погода, температура повітря (зниження впливає на збільшення споживання електроенергії, що може призвести до дефіциту у системі) та нові атаки на енергетичну інфраструктуру з боку Росії. Нардеп виразив сподівання, що енергетики зроблять "все можливе та неможливе" щоб українці 24 години на добу були зі світлом.

Нагадаємо, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів "Телеграфу", що відбувається з енергосистемою України. Він впевнений, що без відключень світла ми цю зиму не пройдемо.