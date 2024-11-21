Несправедливі графіки відключення. У ДТЕК відповіли, коли виправлять ситуацію

Енергетики пообіцяли споживачам електрики вирішити проблему із графіками відключень

В Україні знову застосовуються жорсткі графіки відключень світла. Жителі деяких областей називають ці графіки несправедливими та скаржаться на тривалу відсутність електрики.

Нещодавно мешканка Київської області поскаржилася до компанії ДТЕК на графіки відключень світла. Вона написала, що в 1-й групі — 6 годин відключень за графіком, у 3-й групі — 4 години, 4-й групі — 5 годин, а в 5-й та 6-й — по 7 годин немає світла.

У другій групі люди сидять без світла по 11 годин, скаржиться споживач.

У відповідь на ці скарги енергетики з "ДТЕК Київські регіональні електромережі" пообіцяли розібратися в ситуації.

"Приносимо вибачення за ситуацію, що склалася", — зазначив у ДТЕК.

Нагадаємо, графіки відключень світла розділені на три категорії:

світло є (позначається білим кольором);

світла немає (позначається сірим кольором);

можливі відключення світла за потребою (позначається світло-сірим кольором).

Самі споживачі електроенергії поділені на кілька груп, яким послідовно відключають світло.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 22 листопада.