Міноборони планує ввести в "Резерв+" сплату штрафу від ТЦК: коли саме

Катерина Черногоренко дала подробиці

В Україні військовозобов'язаним чоловікам можуть виписувати штраф за порушення військового обліку. Аби його сплатити, особі потрібно прийти в ТЦК та взяти квитанцію, але така функція досить скоро може з'явитись у "Резерв+".

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю для "24 Каналу".

Наразі в Україні порушників військового обліку можуть оштрафувати на суму від 17 до 25 тисяч гривень. У застосунку "Резерв+" хочуть розробити функціонал для сплати таких штрафів.

"Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію. Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у Резерв+ є, навіть є законопроект, що, якщо людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф в аналогії з порушенням правил державного руху", — пояснила вона.

Заступниця міністра оборони додала, що у Міноборони технічне розуміння цього питання. Якщо народні депутати приймуть законопроєкт до кінця 2024 року, то вже на початку нового року в "Резерв+" буде доступна оплата штрафу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть заблокувати банківські рахунки, якщо особа отримала штраф від ТЦК.