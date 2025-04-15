Рус

Прокурорам зменшать пенсії: як мають перерахувати виплати за новим законом

Автор
Владислава Коваль
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пенсії прокурорів та силовиків
Пенсії прокурорів та силовиків. Фото Колаж "Телеграф"

Частина чиновників отримуватиме менші пенсії

Верховна Рада України схвалила у першому читанні законопроєкт №12278, який передбачає обмеження у пенсійному забезпеченні працівників прокуратури. За документ проголосували 239 народних депутатів.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Законопроєкт, зокрема, пропонує призначати пенсії за вислугу років прокурорам лише після їх звільнення з органів прокуратури, а також передбачає перерахунок таких пенсій з урахуванням зростання споживчих цін і доходів населення.

Крім того, закріплюється, що змінювати пенсійне законодавство можна виключно окремим законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Цей документ вдалося ухвалити лише з другої спроби — на попередньому засіданні голосів не вистачило. За словами голови Комітету Данила Гетманцева, новація має скасувати норму, за якою прокурори могли отримати пенсію вже у 35 років у розмірі сотень тисяч гривень. Водночас, за даними Міністерства соцполітики, щороку на виплати спецпенсій держава витрачає понад 120 млрд грн, з яких більшість отримують силовики — понад 650 тисяч осіб.

Наразі середній розмір довічного грошового утримання для прокурорів становить 21 940 грн. В окремих випадках сума перевищує 90 тисяч грн на місяць, у той час як мінімальна пенсія для пересічного громадянина — 2 500 грн. Найчисельнішою категорією серед спецпенсіонерів залишаються працівники силових органів — їхня пенсія становить у середньому 10 032 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Міністерстві охорони здоровʼя скасували інвалідність у 74 із 526 прокурорів, які мали відповідний статус. Водночас, попри виявлені факти неправомірного оформлення, в Офісі генерального прокурора заявили, що не планують звільняти жодного з цих співробітників.

Теги:
#Пенсії #Прокурори #силовики #Ярослав Железняк