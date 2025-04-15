Прокурорам зменшать пенсії: як мають перерахувати виплати за новим законом

Частина чиновників отримуватиме менші пенсії

Верховна Рада України схвалила у першому читанні законопроєкт №12278, який передбачає обмеження у пенсійному забезпеченні працівників прокуратури. За документ проголосували 239 народних депутатів.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Законопроєкт, зокрема, пропонує призначати пенсії за вислугу років прокурорам лише після їх звільнення з органів прокуратури, а також передбачає перерахунок таких пенсій з урахуванням зростання споживчих цін і доходів населення.

Крім того, закріплюється, що змінювати пенсійне законодавство можна виключно окремим законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Цей документ вдалося ухвалити лише з другої спроби — на попередньому засіданні голосів не вистачило. За словами голови Комітету Данила Гетманцева, новація має скасувати норму, за якою прокурори могли отримати пенсію вже у 35 років у розмірі сотень тисяч гривень. Водночас, за даними Міністерства соцполітики, щороку на виплати спецпенсій держава витрачає понад 120 млрд грн, з яких більшість отримують силовики — понад 650 тисяч осіб.

Наразі середній розмір довічного грошового утримання для прокурорів становить 21 940 грн. В окремих випадках сума перевищує 90 тисяч грн на місяць, у той час як мінімальна пенсія для пересічного громадянина — 2 500 грн. Найчисельнішою категорією серед спецпенсіонерів залишаються працівники силових органів — їхня пенсія становить у середньому 10 032 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Міністерстві охорони здоровʼя скасували інвалідність у 74 із 526 прокурорів, які мали відповідний статус. Водночас, попри виявлені факти неправомірного оформлення, в Офісі генерального прокурора заявили, що не планують звільняти жодного з цих співробітників.