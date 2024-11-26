Из ВУЗов массово отчислили уклонистов: в Минобразования удивили цифрой

Эти мужчины, вероятно, вовсе не планировали учиться

В Украине в период с апреля по август текущего года было отчислено более 23 тысячи уклонистов. Речь идет о мужчинах в возрасте 30 и более лет, которые прогуливали занятия, не сдавали сессии и т.д.

Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий на своей странице в Facebook. По его словам, всего таких мужчин было 23 448.

"Непосредственно по результатам проверок ГСКО (Госслужба качества образования) отчислено 5805 соискателей, остальные – по результатам работы внутренних систем обеспечения качества самих университетов", — сказал Винницкий.

Он подчеркнул, что эти мужчины, вероятно, вовсе не планировали учиться.

"Очевидно, что отчисленные, это те "студенты", которые на самом деле не планировали быть студентами, а хотели использовать этот статус для уклонения от других обязанностей", – написал чиновник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине перевозчиков массово отключают от системы "Шлях". Это связано с их участием в схемах с вывозом за границу мужчин призывного возраста. Уже были отключены 200 перевозчиков.