Адміністратора групи для ухилянтів серйозно покарали на Прикарпатті

Чоловіка позитивно характеризують за місцем проживання

На Івано-Франківщині Тисменицький районний суд визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України. Його оштрафували на 170 тис грн за те, що він створив у Viber групу для ухилянтів.

Про це повідомляє Судовий репортер. Там зазначили, що у вересні 2022 року чоловік створив в Viber групу "Поліція на районі розширення".

Учасники спільноти, бажаючи уникнути військової служби, обмінювалися інформацією про місця і час вручення повісток працівниками центрів комплектування та соціальної підтримки.

Чоловік розумів протиправність своїх дій і, щоб уникнути викриття, приховав у налаштуваннях групи контактні дані всіх учасників, в тому числі і свої.

У період із 10.02.2023 по 10.05.2023 у групі зʼявилося 10 повідомлень із зазначенням конкретних місць, де співробітники ТЦК та СП роздають повістки.

До суду надійшла угода про визнання винуватості. Сторони домовилися про покарання у вигляді 170 тисяч гривень штрафу.

Він вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утримання двох малолітніх дітей, перерахував на ЗСУ 10 тисяч гривень. Враховується його щире каяття і активне сприяння розкриттю злочину.

Раніше "Телеграф" писав, що буде з тими, хто купив "інвалідність".