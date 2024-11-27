В Украине опробовали американскую технологию защиты от Shahed и не только: в чем ее суть

По плану система дронов-истребителей будет защищать от атак беспилотников, а ее будет прикрывать "киберкупол"

Война в Украине ознаменовалась небывалым расцветом использования беспилотных технологий. Иранские дроны-шахеды атакуют ежедневно и каждую ночь. Как бороться с ними изучают как другие страны, так и наша. В Украине разрабатывали систему дешевых зенитных дронов для охоты на беспилотники. Американские разработчики тоже не стоят на месте.

Как сообщает Newsweek, в Украине успешно опробовали американскую систему противодействия беспилотникам. Ее разработали две американские технологические компании. Особенность технологии в том, что она не просто противодействует беспилотникам, но и ведет разведку и препятствует киберугрозе.

Принявшие участие в разработке компании — IronNet, специалисты по кибербезопасности коллективной обороны на основе искусственного интеллекта, и Asterion Systems, эксперты в области противодействия беспилотным авиационным системам (БПЛА), говорится в материале. Отмечается, что потенциально разработанная технология может защитить даже страну.

Из чего состоит и как работает система

Система кибербезопасности IronNet Iron Dome обнаруживает киберугрозы в режиме реального времени. Она соединена с технологией противодействия беспилотникам Hitchhiker от Asterion. Сам Hitchhiker – беспилотник-перехватчик, имеющий электрический двигатель. Его экономнее использовать против Shahed, чем ракеты для современных ЗРК.

Система будет работать комплексно: часть защищает оборонные системы от кибератак, которые часто идут перед большими атаками беспилотников, а система от Asterion отслеживает, нацеливает и уничтожает вражеские беспилотники. Таким образом защита становится многоуровневой. Эксперты уже назвали это "изменением правил игры", в случае если атака идет одновременно и физическая, и в киберпространстве.

Директор компании IronNet Майк Хьюитт прокомментировал, что его компания будет защищать систему коллективной обороны для сети Asterion от атак, а "Asterion сможет видеть беспилотники, классифицировать их, отслеживать, а затем уничтожать их с помощью собственного беспилотника, который они запускают из разных мест". Также компания разрабатывает возможность производить кибератаки на вражеские беспилотники еще до их запуска.

Ранее "Телеграф" рассказывал о дроне "Ватра", который планируют использовать для уничтожения беспилотников шахедов. Это FPV-дрон под контролем оператора. Недавно его смогли поднять на 7 км.