В Україні випробували винищувач "Шахедів": чим хороші нові дрони "Ватра" для ЗСУ (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 879
У ході випробувань дрон підняли на висоту близько 7 км
В Україні проводять випробування дрону під назвою "Ватра", створеного як винищувач ворожих "Шахедів", якими росіяни кошмарять наші міста. Він зможе знищувати дрони-камікадзе, що летять, на висоті 3-4 км.
Про це голова команди Володимир Яценко повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, "Ватру" під час випробувань підняли на висоту близько 7 км.
Розробник показав знімок екрана оператора, на якому видно показники висоти 6508 метрів та швидкості 76 км/год. У коментарі він зазначив, що дрон перебував у режимі очікування та рухався повільно. Це говорить про високий потенціал "Ватри" для ведення оборонних операцій на значній висоті.
"Ватра" — це безпілотний винищувач типу FPV, тобто оператор повинен керувати ним у режимі реального часу, отримуючи відеозображення як би від першої особи. Судячи з відео, він має форму невеликого літака з округлим корпусом.
Характеристики
- загальна тривалість польоту з поверненням – 90 хвилин;
- тривалість польоту в режимі очікування на висоті 4 км — 30-40 хвилин;
- вертикальна швидкість у наборі висоти — 20 м/с; швидкість у режимі атаки — 230 км/год;
- швидкість у режимі піка на ціль – 280 км/год.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна розробляє спеціальні зенітні дрони Sting для полювання на ворожих безпілотників.