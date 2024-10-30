В Україні випробували винищувач "Шахедів": чим хороші нові дрони "Ватра" для ЗСУ (фото, відео)

У ході випробувань дрон підняли на висоту близько 7 км

В Україні проводять випробування дрону під назвою "Ватра", створеного як винищувач ворожих "Шахедів", якими росіяни кошмарять наші міста. Він зможе знищувати дрони-камікадзе, що летять, на висоті 3-4 км.

Про це голова команди Володимир Яценко повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, "Ватру" під час випробувань підняли на висоту близько 7 км.

Розробник показав знімок екрана оператора, на якому видно показники висоти 6508 метрів та швидкості 76 км/год. У коментарі він зазначив, що дрон перебував у режимі очікування та рухався повільно. Це говорить про високий потенціал "Ватри" для ведення оборонних операцій на значній висоті.

"Ватра" — це безпілотний винищувач типу FPV, тобто оператор повинен керувати ним у режимі реального часу, отримуючи відеозображення як би від першої особи. Судячи з відео, він має форму невеликого літака з округлим корпусом.

Характеристики

загальна тривалість польоту з поверненням – 90 хвилин;

тривалість польоту в режимі очікування на висоті 4 км — 30-40 хвилин;

вертикальна швидкість у наборі висоти — 20 м/с; швидкість у режимі атаки — 230 км/год;

швидкість у режимі піка на ціль – 280 км/год.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна розробляє спеціальні зенітні дрони Sting для полювання на ворожих безпілотників.