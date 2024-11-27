Як чоловікам захистити свої права, якщо військові ТЦК порушують процес мобілізації

Є три варіанти дій

Якщо під час перевірки документів військові ТЦК та СП порушують дані їм права, то військовозобов'язані можуть звернутись для їх оскарження.

Якщо права військовозобов'язаного порушені, він має декілька варіантів щодо подальшого їх захисту. Про це розповіла старша юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян, передає "РБК-Україна".

"У випадку порушення прав військовозобов’язаних, вони можуть звертатися до суду, прокуратури або омбудсмена. Вони мають право відмовитися від отримання повістки, виданої з порушенням процедури", — зазначила експертка.

Тож, якщо військовозобов'язаний вважає, що мобілізація чи проходження ВЛК порушують його права, то в цьому випадку він може оскаржити рішення у судовому порядку.

Козян додає, що дії військових ТЦК мають здійснюватись в межах закону та постанови №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Тому порушення чи перевищення повноважень військовослужбовців ТЦК можна оскаржити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як в Україні розшукують порушників військового обліку.