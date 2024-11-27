Как мужчинам защитить свои права, если военные ТЦК нарушают процесс мобилизации

Есть три варианта действий

Если во время проверки документов военные ТЦК и СП нарушают данные им права, военнообязанные могут обратиться для их обжалования.

Если права военнообязанного нарушены, он имеет несколько вариантов дальнейшей их защиты. Об этом рассказала старшая юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян, передает "РБК-Украина".

"В случае нарушения прав военнообязанных, они могут обращаться в суд, прокуратуру или к омбудсмену. Они имеют право отказаться от получения повестки, выданной с нарушением процедуры", — отметила эксперт.

Если военнообязанный считает, что мобилизация или прохождение ВВК нарушают его права, то в этом случае он может обжаловать решение в судебном порядке.

Козян добавляет, что действия военных ТЦК должны осуществляться в рамках закона и постановления №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период". Поэтому нарушение или превышение полномочий военнослужащих ТЦК можно обжаловать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в Украине разыскивают нарушителей военного учета.