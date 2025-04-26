Це Божественне попередження: яким було передвістя катастрофи в Чорнобилі незадовго до трагедії

26 квітня 1986 року світ вразила Чорнобильська катастрофа, але мало хто знає про дивовижне явище, що передувало трагедії

В історії Чорнобильської катастрофи, яку світова спільнота згадує сьогодні, особливої значущості набувають свідчення про незвичайні явища, що передували цій трагедії планетарного масштабу. Однією з таких дивовижних подій є явлення образу Пресвятої Богородиці над містом Чорнобилем незадовго до аварії.

Місцеві жителі розповідали, що після аварії деякі люди похилого віку відмовилися залишати свої будинки саме тому, що сприймали цей знак як захист. Такі "самосели" продовжували відвідувати місцеву церкву навіть у найважчі часи.

Небесний знак

За свідченнями очевидців, які зібрав та описав архімандрит Сергій (Якушин), настоятель Чорнобильського Свято-Іллінського храму, у книзі "Тератургіма, або Чудеса нового століття", жителі Чорнобиля спостерігали вражаюче явище у вечірньому небі: на хмарі явився виразний образ Божої Матері.

Згідно з розповідями місцевих жителів, Богородиця тримала в руках пучки полину — рослини, яка українською називається "чорнобильник". У якийсь момент Вона впустила цей полин над містом, а потім зробила особливе благословення храму пророка Іллі — двома руками, що є унікальним жестом, який можуть використовувати лише архієреї чи сама Богоматір.

Від ознаки до розуміння

Спочатку це явище було сприйняте жителями як передвістя посухи та неврожаю. Лише після аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року люди почали усвідомлювати справжній зміст цього знаку — попередження про катастрофу. Символічне значення полину-чорнобильника в руках Богородиці набуло зловісної ясності.

Трава чорнобильника

"Полинна зірка" з Одкровення

Примітно, що в біблійній книзі Одкровення (Апокаліпсис) є згадка про "зірку полин", падіння якої робить води гіркими та приносить смерть багатьом людям. Після аварії багато вірян пов’язали це пророцтво з чорнобильською катастрофою, відзначаючи символічний збіг назви рослини з назвою місця трагедії.

Одкр. 8: 10, 11 — "Третій ангел затрубив, і впала з неба велика зірка, що палала подібно до світильника, і впала на третю частину рік і на джерела вод. Ім’я цієї зірки "полин"; і третя частина вод стала, як полин, і багато з людей померло від вод, тому що вони стали гіркі..

Свято-Іллінський храм, який вистояв серед лиха

Особливо примітно, що Свято-Іллінський храм, над яким відбувалося явище, став єдиним храмом, що діє, в зоні відчуження після катастрофи. Попри високий рівень радіації в окрузі, виміри всередині храму показують значно нижчі значення. Цей феномен багато вірян вважають проявом Божої милості та захисту.

Ікона-пам’ять

У 2002 році на згадку про цю подію було створено особливу ікону, на якій зображено явлення Пресвятої Богородиці над Чорнобилем. Відмінною рисою цього образу стали капсули з ополонкою, зібраною в зоні відчуження, прикріплені з обох боків ікони. Цей образ отримав благословення митрополита і став шанованою святинею.

Раніше "Телеграф" розповідав про реалії Чорнобильської зони відчуження. Ще 1990-ті роки у зоні відчуження було науково-дослідницьке сільське господарство.