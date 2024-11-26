В якому випадку працівники ТЦК можуть стріляти в людину і це не буде порушенням

Є одна головна умова

Нерідко в Україні під час мобілізації представники ТЦК та СП порушують закони, зокрема затримання та доставляння особи в військкомат. Юрист пояснив, чи вважається порушенням факт, коли працівники ТЦК використали зброю.

За словами юриста Тараса Боровського в ефірі Вечір.LIVE, ТЦК може застосовувати зброю для захисту свого життя, якщо на них нападають інші. Зброю категорично не можна використовувати у відповідь на словесні образи.

"Якихось додаткових привілеїв надавати, я вважаю, не має сенсу. Якщо громадяни нападають на військовослужбовців з метою завдати їм якихось ушкоджень, то щодо цього є спеціальна стаття в Кримінальному кодексі України. Вона передбачає серйозніше покарання, ніж напад на звичайного громадянина. Тобто вони й так вже мають привілейований статус", — зазначив Боровський.

Він також додав, що проти того, аби дозволити працівникам ТЦК стріляти в порушників військового обліку. Через це почнуться непорозуміння між українцями та ТЦК і вже не буде видно межі, де були прості образи, а де — право на застосування зброї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли мобілізація в Україні може призупинитись.