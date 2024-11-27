"После МСЭК": нардеп спрогнозировал, где дальше ждать громких скандалов с коррупцией

Народный избранник считает, что правоохранительные органы точно должны заинтересоваться этим вопросом

После громких скандалов с МСЭК, которые прогремели на всю Украину, следующие могут быть в высших учебных заведениях. В некоторых из них набирают запредельное количество студентов, которые поступают с целью уклонения от мобилизации.

Об этом в эфире "Новини.LIVE." сказал народный депутат Украины Руслан Горбенко. По его словам, ВУЗы принимают столько человек, сколько физически не могут вместить в себя аудитории.

"Я думаю, мы скоро увидим такие же триггеры, как по МСЭК, но с ректорами высших учебных заведений, которые, наверное, нечистые на руку и увеличивали количество студентов, понимая, что аудитория не может принять столько, чтобі их учили очно", — сказал Горбенко.

Нардеп считает, что правоохранительные органы точно должны заинтересоваться этим вопросом. И если взять проверку студентов от 21 года, то как считает Горбенко, что количество отчисленных будет уже в сотнях тысячах.

"Поэтому, я считаю, что тут точно должны заинтересоваться правоохранительные органы. В том числе, насчет действий ректоров учебных заведений", — добавил народный избранник.

На вопрос о том, будут ли их увольнять, Горбенко уверено сказал: "Их будут сажать".

"Их (ректоров — ред.) будут сажать. Обыски все покажут. Я думаю, что картинки на кроватях, в тумбочках …Мы увидим и у них", — подітожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 октября президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по злоупотреблениям в системе МСЭК, в том числе незаконному оформлению инвалидности. По итогам заседания глава государства подписал указ о роспуске ведомства.