Одна з найкрасивіших жінок в українській політиці: як виглядала Руслана Лижичко, коли була в Раді

Співачка була активісткою на двох Майданах

Відома українська співачка Руслана Лижичко свого часу була політичною діячкою. Диригентка була членкинею фракції Блоку "Наша Україна". Руслана Лижичко запускала різні соціальні, міжнародні та екологічні ініціативи та активно підтримувала Революцію Гідності та Помаранчеву революцію.

Артистку називали однією із найкрасивіших жінок у політиці. "Телеграф" вирішив пригадати, якою була Руслана Лижичко, коли була народною депутаткою.

Руслана Лижичко пішла у політику у 2006 році і стала народною депутаткою 5-го скликання від Блоку "Наша Україна" і працювала в комітеті з питань євроінтеграції, але була позапартійною. Її громадянська позиція та політична діяльність були спрямовані на підтримку демократичних цінностей, боротьбу за права людини та екологічну свідомість.

Під час президентських виборів 2004 року Руслана підтримала Віктора Ющенка, активно виступаючи на сцені Майдану. Вона закликала міжнародну спільноту слідкувати за подіями в Україні, зокрема виступаючи у Європарламенті та на інших міжнародних майданчиках.

У червні 2007 року Руслана Лижичко склала мандат і вирішила знову сфокусуватися на творчості. Цього ж року вона підписала контракт із американською продюсерською компанією "Warner". Вже у березні 2008 Руслана Лижичко запустила у продаж новий альбом.

Фото: Уніан

У 2013-2014 роках Руслана стала одним із символів Євромайдану. Вона брала участь у протестах, зверталася до міжнародної спільноти, зокрема до Європарламенту, із закликами підтримати Україну. Руслана також організовувала гуманітарну допомогу протестувальникам, а її виступи надихали мільйони українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Руслана Лижичко у молодості. Зараз співачка продовжує радувати фанатів своїми хітами та займається благодійністю, а ще у 51 рік може похвалитися стрункою фігурою та виразною зовнішністю.