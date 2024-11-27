Одна из самых красивых женщин в украинской политике: как выглядела Руслана Лыжичко, когда была в Раде

Певица была активисткой на двух Майданах

Известная украинская певица Руслана Лыжичк в свое время была политическим деятелем. Дирижер была членом фракции Блока "Наша Украина". Руслана Лыжичко запускала разные социальные, международные и экологические инициативы и активно поддерживала Революцию Достоинства и Оранжевую революцию.

Артистку называли одной из самых красивых женщин в политике. "Телеграф" решил вспомнить, какой была Руслана Лыжичко, когда была народной депутатом.

Руслана Лыжичко пошла в политику в 2006 году и стала народным депутатом 5-го созыва от Блока "Наша Украина" и работала в комитете по евроинтеграции, но была внепартийной. Ее гражданская позиция и политическая деятельность были направлены на поддержание демократических ценностей, борьбу за права человека и экологику.

В ходе президентских выборов 2004 года Руслана поддержала Виктора Ющенко, активно выступая на сцене Майдана. Она призвала международное сообщество следить за событиями в Украине, в частности, выступая в Европарламенте и на других международных площадках.

В июне 2007 года Руслана Лыжичко составила мандат и решила снова сфокусироваться на творчестве. В этом же году она подписала контракт с американской продюсерской компанией "Warner". Уже в марте 2008 года Руслана Лыжичко запустила в продажу новый альбом.

Фото: Униан

В 2013-2014 годах Руслана стала одним из символов Евромайдана. Она принимала участие в протестах, обращалась к международному сообществу, в частности, к Европарламенту, с призывами поддержать Украину. Руслана также организовывала гуманитарную помощь протестующим, а ее выступления вдохновляли миллионы украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Руслана Лыжичко в молодости. Сейчас певица продолжает радовать фанатов своими хитами и занимается благотворительностью, а еще в 51 год может похвастаться стройной фигурой и выразительной внешностью.