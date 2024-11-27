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Одна из самых красивых женщин в украинской политике: как выглядела Руслана Лыжичко, когда была в Раде

Автор
Наталья Дума
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Автор
Руслана Лыжичко была депутатом от Блока "Наша Украина"
Руслана Лыжичко была депутатом от Блока "Наша Украина". Фото Колаж Телеграфу

Певица была активисткой на двух Майданах

Известная украинская певица Руслана Лыжичк в свое время была политическим деятелем. Дирижер была членом фракции Блока "Наша Украина". Руслана Лыжичко запускала разные социальные, международные и экологические инициативы и активно поддерживала Революцию Достоинства и Оранжевую революцию.

Артистку называли одной из самых красивых женщин в политике. "Телеграф" решил вспомнить, какой была Руслана Лыжичко, когда была народной депутатом.

Руслана Лыжичко пошла в политику в 2006 году и стала народным депутатом 5-го созыва от Блока "Наша Украина" и работала в комитете по евроинтеграции, но была внепартийной. Ее гражданская позиция и политическая деятельность были направлены на поддержание демократических ценностей, борьбу за права человека и экологику.

Руслана Лыжичко депутат

В ходе президентских выборов 2004 года Руслана поддержала Виктора Ющенко, активно выступая на сцене Майдана. Она призвала международное сообщество следить за событиями в Украине, в частности, выступая в Европарламенте и на других международных площадках.

Руслана Лыжичко Верховная Рада

В июне 2007 года Руслана Лыжичко составила мандат и решила снова сфокусироваться на творчестве. В этом же году она подписала контракт с американской продюсерской компанией "Warner". Уже в марте 2008 года Руслана Лыжичко запустила в продажу новый альбом.

Руслана Лыжичко в Верховной Раде
Фото: Униан

В 2013-2014 годах Руслана стала одним из символов Евромайдана. Она принимала участие в протестах, обращалась к международному сообществу, в частности, к Европарламенту, с призывами поддержать Украину. Руслана также организовывала гуманитарную помощь протестующим, а ее выступления вдохновляли миллионы украинцев.

Руслана Лыжичко Евромайдан

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Руслана Лыжичко в молодости. Сейчас певица продолжает радовать фанатов своими хитами и занимается благотворительностью, а еще в 51 год может похвастаться стройной фигурой и выразительной внешностью.

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#Верховная Рада #Руслана Лыжичко