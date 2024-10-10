Була журналісткою "Інтера" і боролася з сексизмом у Раді: як на початку кар’єри виглядала нардепка Ірина Геращенко

Політик розпочинала кар’єру з роботи на телеканалі "Інтер"

Ірина Геращенко — відома українська політикиня, яка вже четверту каденцію сидить у парламенті. Мало хто знає, що вона розпочинала свою кар’єру з журналістики, а тепер є важливою персоною у "Європейській солідарності".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як молодості виглядала Ірина Геращенко, яка зробила успішну політичну кар’єру в Україні.

Ірина Геращенко — що про неї відомо

Ірина Геращенко – українська журналістка, громадська діячка та народна депутатка чотирьох скликань. Вона народилася 15 травня 1971 року у Черкасах, зараз їй 53 роки. Після закінчення школи вона вступила до Київського університету імені Шевченка, який закінчила з відзнакою та здобула спеціальність журналістки.

Після університету Ірина Геращенко почала працювати за фахом – спочатку на "УТ Київ", потім на телеканалі "Інтер". На початку 2000-х вона була речницею Міжнародного фонду сприяння інвестиціям, а потім у 2006-2007 роках була президенткою інформаційного агентства "УНІАН".

З 2003 року Ірина Геращенко працювала речницею Віктора Ющенка, який тоді був народним депутатом і залишилася з ним, коли його було обрано президентом.

Вже 2007 року Ірина Геращенко вперше стала народною депутаткою від "Нашої України — Народної самооборони". 2012 року вона потрапила до парламенту вже за списками партії "УДАР". Вже з 2014 року Геращенко приєдналася до команди президента Порошенка і пройшла до Ради від його партії "Європейська Солідарність". Він призначив її на посаду уповноваженої президентом України щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України. На цій посаді вона була до 2019 року. На дострокових парламентських виборах у 2019 році Ірина Геращенко знову пройшла до Верховної Ради у списках "Європейської Солідарності".

Ірина Геращенко під час своєї політичної діяльності запам’яталася не лише критикою "Слуг народу", але також своєю боротьбою із сексизмом у парламенті. Так, наприклад, 2020 року на 8 березня вона відмовилася від квітів з рук Іллі Ківи і назвала його сексистом. А в лютому 2021 року встала та пішла з ефіру ток-шоу "Свобода слова" через сексистські висловлювання Олексія Арестовича.

Про особисте життя Ірини Геращенко відомо не дуже багато. Вона одружена з бізнесменом Антоном Зацепіним. Пара виховує трьох дітей – двох доньок Ольгу та Софію, а також сина Олександра.

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