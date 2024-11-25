В Україні для військових можуть суттєво знизити граничний вік: кого це торкнеться

Мова йтиме про осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу

В Україні планують знизити граничний вік військової служби до 55 років. Але положення щодо граничного віку перебування на військовій службі не застосовуються до громадян, які виявили бажання проходити військову службу.

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону № 12222 щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі та військовозобов’язаних у запасі, а також збереження доступу до військової служби громадян, які виявили бажання проходити службу після досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Зокрема змінами до п. 7 ч. 1 ст. 22 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" пропонується уточнити граничний вік перебування на військовій службі:

– для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з-поміж осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу – до 55 років.

При цьому під час дії особливого періоду положення щодо граничного віку перебування на військовій службі не застосовуються до громадян, які виявили бажання проходити військову службу та відповідають встановленим у законі критеріям до проходження такої служби.

Раніше "Телеграф" писав, що буде, якщо не з'явитися по повістці в ТЦК.