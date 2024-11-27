Военнообязанные, непригодные к службе, не будут исключаться из учета: что это значит

Издание рассказало, кто теперь подлежит исключению из учета

Министерство обороны Украины приказом №686 утвердило существенные изменения. Это касается положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета. Там отметили, что одним из ключевых изменений является отмена правила об исключении из военного учета военнообязанных, признанных непригодными к военной службе. Аналогично не будут исключаться из учета военнослужащие, признанные непригодными.

К примеру, в п. 22.1 Положения о том, что постановления ВЛК по военнослужащим, которые признаны непригодными к военной службе с исключением из военного учета или непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев, должны быть реализованы немедленно, убирается норма о них исключение из военного учета.

В п. 22.5, который устанавливал, что свидетельство о болезни во время действия особого периода составляется на военнообязанных, признанных непригодными к военной службе с исключением из военного учета, аналогично убирается норма об исключении из учета.

"Пока не ясно, как соответствующие изменения об отмене правила об исключении непригодных из военного учета, внесенные приказом №686 в Положение о ВЛК, соответствуют Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Ведь согласно статье 37 этого закона исключению из военного учета в соответствующих районных (городских) ТЦК подлежат граждане Украины, которые:

1) умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими;

2) прекратили гражданство Украины;

3) признаны непригодными к военной службе;

4) достигли предельного возраста пребывания в запасе", — говорится в издании.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине для военных могут существенно снизить предельный возраст.