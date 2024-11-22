У Києві затримали чергову керівницю МСЕК. Які послуги вона надавала чоловікам

Підозрюваній загрожує до семи років в’язниці

У Києві викрили голову міжрайонної МСЕК, яка допомагала чоловікам отримати інвалідність. Правоохоронці повідомили їй про підозру.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції. За даними слідства, посадовиця затвердила та підписала акти огляду медико-експертною комісією про наявність у двох військовозобов’язаних третьої групи інвалідності. Фейкові діагнози вже скасовано комісією Центральної МСЕК.

У ході слідства поліцейські встановили, що у службові обов’язки жінки входило визначення групи інвалідності осіб, під час проходження ними медичного огляду. Тож фігурантка вирішила скористатись своїм службовим становищем і, перебуваючи у складі комісії МСЕК, затвердила та підписала двом чоловікам призовного віку третю групу інвалідності, що дозволяло військовозобов’язаним безперешкодно перетинати кордон та ухилятись від мобілізації. Один з чоловіків вже встиг виїхати з України по фейковій інвалідності.

Слідчі повідомили жінці про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 332 – сприяння вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому службовою особою з використанням службового становища, ч. 5 ст. 27 ст. 336 – пособництво в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, ч. 1 ст. 366 – складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів. Фігурантці загрожує до семи років з позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 7 листопада заступник головного лікаря Центральної МСЕК попалася на великому хабарі.