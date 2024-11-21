Мільйонерка з МСЕК розплакалась під час апеляції: що вирішив суд

Суд продовжив тримання під вартою, а розмір застави зменшив

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою скандальну керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу. Підозрювана розплакалася під час засідання, коли просила змінити запобіжний захід.

За її словами, навіть п'ять мільйонів гривень застави для неї недоступні через арешт усіх коштів. Про це у четвер, 21 листопада, повідомило "Суспільне Хмельницький".

Суд продовжив тримання під вартою до 3 грудня, а розмір застави зменшив з 500 до 300 мільйонів гривень. У разі внесення застави Крупа має прибувати на виклики слідства, не спілкуватися з працівниками МСЕК та заявниками, а також здати закордонні паспорти.

За даними прокурора Вадима Сидоренка, під час 22 обшуків у Крупи вилучили майже 6 мільйонів доларів готівкою, коштовності та брендові прикраси. Слідство також наклало арешт на понад 150 об'єктів нерухомого майна, зареєстрованих на родину та пов'язані компанії. Серед них – 30 об'єктів в Україні та закордоном: в Австрії, Іспанії та Туреччині.

Адвокати наполягають на порушеннях під час затримання. За словами захисниці Анжеліки Моісєєвої, немає доказів того, що Крупа викидала сумки з грошима за вікном, як стверджує обвинувачення. Захист також вказує на відсутність доказів впливу на свідків та ризику втечі, оскільки підозрювана є депутаткою і не може залишати Україну без дозволу.

Наразі "заслужений лікар України" Тетяна Крупа перебуває у київському СІЗО в камері площею 12,4 квадратних метри. Її справу передали до Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, про те, що ДБР викрило на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, який обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області, стало відомо 4 жовтня. А 7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив чиновницю під варту.

Р аніше "Телеграф" писав, що затримана з мільйонами доларів голова Хмельницького МСЕК досі отримує зарплату. Виявляється, контракт Тетяни Крупи продовжує залишатися чинним.