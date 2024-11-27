Ждет тюрьма и конфискация имущества? Как на самом деле могут наказать миллионеров из МСЭК – расследование

Важно, чтобы чиновника поймали "на горячем" при получении взятки

Члены МСЭК, у которых нашли миллионы наличных дома и другое незадекларированное имущество, могут отделаться минимальным наказанием, а их имущество остаться неприкосновенным. Количество найденных долларов и ювелирки никак не влияет на их шансы впоследствии оказаться за решеткой.

В этом вопросе важно, как конкретно человека поймали на взятке. Об этом сообщает команда BIHUS Info.

"Те, кого правоохранители поймали в момент передачи взятки, рискуют загреметь за решетку с конфискацией имущества. Но если чемоданы долларов находят постфактум после всех коррупционных схем, это может закончиться штрафом", — отмечается в материале.

Разница в том, что за взятку светит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, а тех, кого не поймали за руку, могут привлечь к ответственности только за недостоверное декларирование. Потому что получение взятки еще нужно доказать.

Что касается наказания за недостоверное декларирование, оно, по мнению журналистов, просто смешное – от 50 тысяч штрафа до 2 лет заключения. Остальное скорее можно назвать исключением, чем правилом.

Относительно главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, дело которой передали в НАБУ, журналисты объясняют, что это особый случай, потому что кроме указанной должности женщина еще была депутатом областного совета. Теперь ее обвиняют в незаконном обогащении как депутата, потому что члены МСЭК не подпадают под эту статью. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что арест на имущество также налагается, когда члена МСЭК поймали "на горячем". В других случаях составляется список имущества. По закону, если стоимость активов превышает 15 000 000 долларов, то суд вправе передать их в управление агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), которое будет управлять ими до решения дела в суде.

Журналисты добавили, что по делу Крупы имущество туда не передавалось из-за того, что следствие не подало соответствующего ходатайства.

"Другие же МСЭКовцы сейчас выдохнут — за декларирование недостоверной информации у них конфискацией даже и не пахнет. Заплатят штраф или получат испытательный срок, а дальше спокойно поедут на своих трех "Теслах" в свои 10 квартир, потому что такие у нас законы", — отмечает BIHUS Info.

Напомним, ранее мы рассказали, как живут руководители МСЭК и сколько стоят их кресла. По данным информированного источника в правительстве, если кресло главы областного МСЭКа до февраля 2022 года оценивалось ориентировочно в $30 тыс., то сейчас цены выросли на порядки.