Достукатися до Трампа: ТОП-4 політики, які можуть допомогти Україні з новим президентом США

Один із них уже провів зустріч з Дональдом Трампом у Флориді.

Обраний президент США Дональд Трамп багато у чому відрізняється від інших політичних діячів. Бізнесмен, переговорник, людина настрою та в дечому — інтуїції. Є не так багато світових лідерів чи визначних політиків, з якими в Трампа за останні роки склалася "хімія". І ще менше тих, хто окрім гарних взаємин із республіканцем, ще й щиро підтримує Україну.

Міжнародна оглядачка "Телеграфу" Ольга Кирилова розповідає про західних політиків, які потенційно можуть допомогти Україні з новою сторінкою у відносинах з Дональдом Трампом.

1. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Колишній прем’єр Нідерландів став шефом Альянсу на початку жовтня 2024 року і за цей короткий час зробив тезу про непохитну підтримку України флагманською у своїй роботі, повсякчас нагадуючи союзникам, на чому вони мають тримати фокус уваги. Заповзятість Рютте відчувається ковтком свіжого повітря після стриманості колишнього генсека Єнса Столтенберга.

"Наша підтримка України дозволила їй продовжувати боротьбу, але нам потрібно зробити більше, щоб змінити траєкторію цього конфлікту", — днями заявив Рютте.

Саме він одним із перших провів особисту зустріч з обраним президентом США Трампом. 22 листопада він злітав до Флориди в так званий "зимовий Білий дім" — маєток республіканця Мар-а-Лаго. Спільне фото політиків, на якому обидва широко посміхаються при вході до особняка, сигналізує про досі приязні стосунки.

Трамп і Рютте в Мар-а-Лаго. Фото пресслужби НАТО

У минулому Рютте прозвали "заклиначем Трампа" за вміння знаходить спільну мову з американцем. Навіть у ситуаціях, коли це здавалося неможливим. Кілька років тому саме Рютте вдалося заспокоїти Трампа під час палких дискусій у штаб-квартирі НАТО і переконати, що завдяки лідерству останнього європейські союзники збільшили свої витрати на оборону, хоча це було далеко не так.

Інший показовий випадок — під час візиту до Вашингтона 2018 року під час спільної пресконференції Рютте дозволив собі перебити Трампа. Той припустив, що провал домовленостей США з Євросоюзом щодо мит буде "позитивом". "Ні, це не буде позитивом", — вставив Рютте, посміхнувшись у притаманній йому манері.

Пізніше журналісти почули, як він жартома сказав Трампу: "Ваш стіл крихітний!" На що президент США відповів: "Знаю", згодом додавши: "Мені подобається цей хлопець!"

Є надія, що Марку Рютте стане під силу довести Дональду Трампу важливість НАТО для США (і навпаки), та необхідність допомоги Києву як невід’ємної частини трансатлантичної безпеки.

2. Президент Польщі Анджей Дуда

За минулої каденції республіканця Дуді вдалося налагодити дружні взаємини з ним й показати, що Польща — передовий партнер Штатів і країна-"яструб", яка не шкодує грошей на власну оборону. Соратники обраного президента США хвалять поляків за таку позицію, прямо вказуючи, що інші європейські країни мають слідувати прикладу.

2018 року Варшава зробила найбільшу в історії країни військову покупку, придбавши в Штатів систем ППО Patriot на 4,75 млрд доларів. Розміщений в Польщі й американський військовий контингент, який на тлі російської агресії виступає вагомим фактором безпеки для поляків.

У листопаді цього року на півночі країни почала роботу американська база протиповітряної оборони. Тому польсько-американські відносини — це про надійність і міцність. Можна припустити, що в уявленні Трампа це — заслуга лідерства Дуди, який очолює Польщу вже дев’ять років.

Нині польський президент — один із небагатьох європейських лідерів, який анонсував зустріч із Дональдом Трампом ще перед інавгурацією у січні. І який постійно підтримував зв’язок з американським політиком до його перемоги на виборах.

Наприклад, вони бачилися в Нью-Йорку у квітні цього року. Їхня розмова тривала 2,5 години. "Це була дружня зустріч, у дуже приємній атмосфері", — сказав після цього Анджей Дуда.

Нині польський лідер обрав доволі правильну тактику адвокації допомоги Україні, при цьому захищаючи інтереси насамперед своєї країни. Дуда нагадує, що США вже зробили значний фінансовий внесок у підтримку Києва — і що Трамп "має поважати ці гроші".

"Не можу уявити, що президент Дональд Трамп дозволить Росії знищити Україну… Україна, в яку американський платник податків, за гроші якого незабаром відповідатиме президент Дональд Трамп, коли вступить на посаду, вклав такі величезні суми. Це питання поваги до грошей американських платників податків", — сказав він під час конференції з генсеком НАТО.

Політик додав, що під час майбутньої зустрічі з Трампом говоритиме про Україну, у тому числі через призму безпеки Польщі та інших країн-сусідів.

Дуда покине свій пост навесні 2025 року, однак колишні президенти, особливо в такому молодому віці (Дуді лише 52), не йдуть "на відпочинок". Тому втрачати контакт із ним Києву не варто.

3. Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

Після відставки з посади не втрачають свій вплив і британські експрем’єри. Джонсон — людина, яку однакова раді бачити й в Києві, і на з’їзді республіканців у Мілвокі.

Хоча відносини Джонсона й Трампа переживали свої злети й падіння, з 2016 року вони стали дружніми через інтереси обох політиків. Республіканець врешті сам описував Джонсона як "британського Трампа". А Джонсон і його команда завжди розуміли, що "Трамп може змінити свою думку про будь-кого в будь-який момент і були готові до цього".

Після зустрічі із Трампом в липні цього року саме Джонсон вийшов до медіа з суперечливим "мирним планом" для України.

У ньому Джонсон пропонував відмовитись від вимоги повернення Україні кордонів 1991 року, а також після війни надати "особливі заходи захисту" російськомовному населенню. Серед сприятливих для Києва пунктів — дозвіл на удари американською зброєю вглиб РФ та швидкий вступ до НАТО та ЄС.

"Я вважаю, що Трамп може покласти цьому (війні в Україні – Ред.) кінець – на правильних умовах для України та Заходу. Я наголошую, що не можу бути впевненим, що саме він би зробив, якби був обраний. Але це те, що він міг би зробити", — написав тоді Джонсон.

Він стверджував, що поразка України призведе до величезних довгострокових витрат для Америки та світу.

Недавно експрем’єр вчергове висловив думку, що Трамп не допустить перемоги Путіна. "Цікаво, як такий хлопець, як Дональд Трамп, може почати свій мандат із капітуляції, приниження Заходу, НАТО та самого себе, якщо він дасть Путіну шанс перемогти Україну?" — сказав він в інтерв’ю.

Це саме та риторика "миру через силу", яка може допомогти достукатися до обраного президента.

4. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні

Соратники Мелоні по ультраправій партії "Брати Італії" вважають її "природною співрозмовницею" обраного президента США в Європі. Називають її лідеркою, "яка здатна переконувати інших через порозуміння".

За даними ЗМІ, раніше Джорджа Мелоні регулярно брала участь у політичних заходах у США, де виступав Трамп, і відкрито хвалила його як натхненника для італійської політики. 2018 року вона навіть запросила колишнього радника республіканця Стіва Беннона виступити на партійній конференції "Братів Італії".

Окрім давніх зв’язків із республіканськими колами США, Мелоні останнім часом зміцнила відносини з мільярдером Ілоном Маском, для якого Трамп підготував гарну посаду у своїй адміністрації.

Маск та Мелоні на нагородженні в Нью-Йорку. Фото SkyNews

Мелоні вперше зустрілася з Маском у Римі в червні минулого року, а потім запросила його взяти участь у її політичній вечірці "Atreju" в грудні. Під час заходу Маск серед іншого підтримав її жорсткий підхід до боротьби з нелегальною міграцією (це та проблема, яка об’єднує США та Італію).

У вересні цього року саме Маск вручав Мелоні почесну нагороду від Атлантичної ради у Нью-Йорку. Її відзначили за "новаторську роль як першої жінки-прем’єрки Італії, її тверду підтримку Європейського Союзу і трансатлантичного альянсу, а також головування в G7 2024 року".

Та на щастя, Мелоні, яка має всі шанси стати головною європейською союзницею команди Трампа, послідовно виступає за підтримку України.

Ба більше, коли Маск вручав їй згадану вище нагороду, прем’єрка скористалася моментом, щоб апелювати до традицій республіканців і нагадати про важливість захисту України.

"Ми знаємо, як зустріти неможливі виклики цієї епохи, лише коли ми вчимося на уроках минулого. Ми захищаємо Україну, бо ми знаємо ціну світу, в якому панує право найсильнішого", — сказала вона.

"Тим, хто захоплюється авторитаризмом, дозвольте сказати дуже чітко: ми будемо стояти на захисті наших цінностей. Президент Рейган колись сказав, що передусім ми повинні усвідомити, що жодна зброя у світі не є такою грізною, як воля та моральна відвага вільних чоловіків і жінок.

Це та зброя, якої наші супротивники у сучасному світі не мають. Наша свобода та наші цінності, а також гордість, яку ми відчуваємо за них, — це та зброя, якої наші супротивники бояться найбільше", — зазначила Мелоні в промові.

Під час зустрічі з українським президентом минулого місяця політикиня наголосила, що Україну потрібно поставити в найкращі умови для того, щоб "вона сіла за стіл переговорів про мир". Але, що важливо, йдеться про мир на умовах України.

"Мир, як я вже неодноразово говорила, не може означати капітуляцію, як багато хто боягузливо пропонує", — сказала Мелоні.

До слова, наступного літа саме в Римі пройде Конференція з відновлення України, на якій мають бути й представники США. Італія за керівництва Джорджі Мелоні стане важливим "мостом" для налагодження комунікації з новою адміністрацією Дональда Трампа.