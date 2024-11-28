Достучаться до Трампа: ТОП-4 политика, которые могут помочь Украине с новым президентом США

Один из них уже провел встречу с Дональдом Трампом во Флориде.

Избранный президент США Дональд Трамп во многом отличается от других политических деятелей. Бизнесмен, переговорщик, человек настроения и в чем-то — интуиции. Есть не так много мировых лидеров или выдающихся политиков, с которыми у Трампа за последние годы сложилась "химия". И еще меньше тех, кто кроме хороших отношений с республиканцем, еще и искренне поддерживает Украину.

Международная обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова рассказывает о западных политиках, которые потенциально могут помочь Украине с новой страницей в отношениях с Дональдом Трампом.

1. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Бывший премьер Нидерландов стал шефом Альянса в начале октября 2024 года и за это короткое время сделал тезис о непоколебимой поддержке Украины флагманским в своей работе, постоянно напоминая союзникам, на чем они должны держать фокус внимания. Упорство Рютте ощущается глотком свежего воздуха после сдержанности бывшего генсека Йенса Столтенберга.

"Наша поддержка Украины позволила ей продолжать борьбу, но нам нужно сделать больше, чтобы изменить траекторию этого конфликта", — заявил на днях Рютте.

Именно он одним из первых провел личную встречу с избранным президентом США Трампом. 22 ноября он слетал во Флориду в так называемый "зимний Белый дом" — имение республиканца Мар-а-Лаго. Совместное фото политиков, на котором оба широко улыбаются при входе в особняк, сигнализирует о до сих пор дружеских отношениях.

Трамп и Рютте в Мар-а-Лаго. Фото прессслужбы НАТО

В прошлом Рютте прозвали "заклинателем Трампа" за умение находить общий язык с американцем. Даже в ситуациях, когда это казалось невозможным. Несколько лет назад Рютте удалось успокоить Трампа во время жарких дискуссий в штаб-квартире НАТО и убедить, что благодаря лидерству последнего европейские союзники увеличили свои расходы на оборону, хотя это было далеко не так.

Другой показательный случай — во время визита в Вашингтон в 2018 году во время совместной пресс-конференции Рютте позволил себе перебить Трампа. Тот предположил, что провал договоренностей США с Евросоюзом по пошлинам будет "позитивом". "Нет, это не будет позитивом", — вставил Рютте, улыбнувшись в присущей ему манере.

Позже журналисты услышали, как он в шутку сказал Трампу: "Ваш стол крошечный!" На что президент США ответил: "Знаю", впоследствии добавив: "Мне нравится этот парень!"

Есть надежда, что Марку Рютте будет под силу доказать Дональду Трампу важность НАТО для США (и наоборот), и необходимость помощи Киеву как неотъемлемой части трансатлантической безопасности.

2. Президент Польши Анджей Дуда

В минувшую каденцию республиканца Дуде удалось наладить дружеские отношения с ним и показать, что Польша — передовой партнер Штатов и страна-"ястреб", которая не жалеет денег на собственную оборону. Соратники избранного президента США хвалят поляков за такую позицию, прямо указывая, что другие европейские страны должны следовать примеру.

В 2018 году Варшава сделала крупнейшую в истории страны военную покупку, приобретя у Штатов систем ПВО Patriot на 4,75 млрд долларов. Размещен в Польше и американский военный контингент, который на фоне российской агрессии выступает весомым фактором безопасности для поляков.

В ноябре этого года на севере страны начала работу американская база противовоздушной обороны. Поэтому польско-американские отношения — это о надежности и прочности. Можно предположить, что в представлении Трампа это — заслуга лидерства Дуды, который возглавляет Польшу уже девять лет.

Сейчас польский президент — один из немногих европейских лидеров, который анонсировал встречу с Дональдом Трампом еще перед инаугурацией в январе. И который постоянно поддерживал связь с американским политиком до его победы на выборах.

Например, они виделись в Нью-Йорке в апреле этого года. Их разговор продолжался 2,5 часа. "Это была дружеская встреча, в очень приятной атмосфере", — сказал после этого Анджей Дуда.

Сейчас польский лидер избрал достаточно правильную тактику адвокации помощи Украине, при этом защищая интересы, прежде всего, своей страны. Дуда напоминает, что США уже внесли значительный финансовый вклад в поддержку Киева — и что Трамп "должен уважать эти деньги".

"Не могу представить, что президент Дональд Трамп позволит России уничтожить Украину… Украина, в которую американский налогоплательщик, за деньги которого вскоре будет отвечать президент Дональд Трамп, когда вступит в должность, вложил такие огромные суммы. Это вопрос уважения денег американских налогоплательщиков", — сказал он на конференции с генсеком НАТО.

Политик добавил, что во время предстоящей встречи с Трампом будет говорить об Украине, в том числе через призму безопасности Польши и других стран-соседей.

Дуда покинет свой пост весной 2025 года, однако бывшие президенты, особенно в таком молодом возрасте (Дуде всего 52), не уходят "на отдых". Поэтому терять контакт с ним Киеву не стоит.

3. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

После отставки с поста не теряют своего влияния и британские экс-премьеры. Джонсон — человек, которого одинаков рады видеть и в Киеве, и на съезде республиканцев в Милуоки.

Хотя отношения Джонсона и Трампа переживали свои взлеты и падения, с 2016 года они стали дружескими из-за интересов обоих политиков. Республиканец в конце концов сам описывал Джонсона как "британского Трампа". А Джонсон и его команда всегда понимали, что "Трамп может изменить свое мнение о ком-либо в любой момент и были готовы к этому".

После встречи с Трампом в июле этого года именно Джонсон вышел к медиа с противоречивым мирным планом для Украины.

В нем Джонсон предлагал отказаться от требования возвращения Украине границ 1991 года, а также после войны предоставить "особые меры защиты" русскоязычному населению. Среди благоприятных для Киева пунктов – разрешение на удары американским оружием вглубь РФ и быстрое вступление в НАТО и ЕС.

"Я считаю, что Трамп может положить этому (войне в Украине – Ред.) конец – на правильных условиях для Украины и Запада. Я подчеркиваю, что не могу быть уверенным, что именно он бы сделал, если бы был избран. Но это то, что он мог бы сделать", — написал тогда Джонсон.

Он утверждал, что поражение Украины приведет к огромным долгосрочным затратам для Америки и мира.

Недавно экс-премьер в очередной раз выразил мнение, что Трамп не допустит победы Путина. "Интересно, как такой парень как Дональд Трамп может начать свой мандат с капитуляции, унижения Запада, НАТО и самого себя, если он даст Путину шанс победить Украину?" – сказал он в интервью.

Это именно та риторика "мира через силу", которая может помочь достучаться до избранного президента.

4. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Соратники Мелони по ультраправой партии "Братья Италии" считают ее "естественным собеседником" избранного президента США в Европе. Называют ее лидером, "которая способна убеждать других через понимание".

По данным СМИ, ранее Джорджа Мелони регулярно участвовала в политических мероприятиях в США, где выступал Трамп, и открыто хвалила его как вдохновителя для итальянской политики. В 2018 году она даже пригласила бывшего советника республиканца Стива Беннона выступить на партийной конференции "Братьев Италии".

Кроме давних связей с республиканскими кругами США, Мелони в последнее время укрепила отношения с миллиардером Илоном Маском, для которого Трамп подготовил хорошую должность в своей администрации.

Маск и Мелони на награждении в Нью-Йорке. Фото SkyNews

Мелони впервые встретилась с Маском в Риме в июне прошлого года, а затем пригласила его принять участие в ее политической вечеринке "Atreju" в декабре. Во время мероприятия Маск поддержал ее жесткий подход к борьбе с нелегальной миграцией (это та проблема, которая объединяет США и Италию).

В сентябре этого года именно Маск вручал Мелони почетную награду от Атлантического совета в Нью-Йорке. Ее отметили за "новаторскую роль как первой женщины-премьера Италии, ее твердую поддержку Европейского Союза и трансатлантического альянса, а также председательство в G7 2024 года".

К счастью, Мелони, имеющая все шансы стать главной европейской союзницей команды Трампа, последовательно выступает за поддержку Украины.

Более того, когда Маск вручал ей упомянутую выше награду, премьер воспользовалась моментом, чтобы апеллировать к традициям республиканцев и напомнить о важности защиты Украины.

"Мы знаем, как встретить невозможные вызовы этой эпохи, только когда мы учимся на уроках прошлого. Мы защищаем Украину, потому что мы знаем цену миру, в котором властвует право сильнейшего", — сказала она.

"Тем, кто увлекается авторитаризмом, позвольте сказать очень четко: мы будем стоять на защите наших ценностей. Президент Рейган когда-то сказал, что прежде всего мы должны осознать, что ни одно оружие в мире не такое грозное, как воля и моральная отвага свободных мужчин и женщин.

Это оружие, которого наши противники в современном мире не имеют. Наша свобода и наши ценности, а также гордость, которую мы чувствуем за них, — это оружие, которого наши противники боятся больше всего", — отметила Мелони в речи.

Во время встречи с украинским президентом в прошлом месяце политик отметила, что Украину нужно поставить в лучшие условия для того, чтобы "она села за стол переговоров о мире". Но что важно, речь идет о мире на условиях Украины.

"Мир, как я уже неоднократно говорила, не может означать капитуляцию, как многие трусливо предлагают", — сказала Мелони.

Кстати, следующим летом именно в Риме пройдет Конференция по восстановлению Украины, на которой должны быть и представители США. Италия при руководстве Джорджи Мелони станет важным "мостом" для налаживания коммуникации с новой администрацией Дональда Трампа.