Везет только богатым? Сколько украинцев получили максимальный национальный кешбэк

Пока одни получают жалкие 57 гривен в месяц, другие имеют 3000

Только один из четырех-пяти украинцев использовал сентябрьские средства по программе "Национальный кешбэк" из-за скудности выплаченных сумм. Их не хватает даже на покрытие коммуналки. Однако были и получившие от государства по максимуму.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала заместитель министра экономики Надежда Бигун. Она объяснила принцип работы "Национального кешбэка".

Больше читайте в публикации: "На выплаты пойдут миллиарды": заместитель министра экономики о "тысяче Зеленского", Национальном кэшбеке и большом желании ЕС".

— Программа работает таким образом, что людям, которые в течение месяца покупают товары украинского производства в торговых точках-участниках программы, начисляется кешбэк в размере 10% (от стоимости приобретенных товаров. — Ред.). Он наапливается в течение месяца. Потом в 20 числах следующего месяца мы производим выплату этих денег, — говорит чиновница.

Пока что выплаты состоялись за сентябрь и октябрь, объясняет она.

— В сентябре приблизительно 650 тысяч человек получили суммарно 37 млн гривен за первый месяц осени. Сейчас у нас прошла выплата за октябрь. За прошедший месяц уже 1 млн 200 тысяч потребителей получили кешбэк. Это примерно 119 млн гривен. В октябре средняя сумма выплаты на одного человека выросла с 57 до 97 гривен. Кто-то, конечно, получил больше. Были такие граждане, кто и 3 тыс. грн получал (это максимальный лимит кешбэка).

По ее словам, в сентябре таких счастливчиков было пятеро из общего количества в 650 тысяч. граждан.

— Это немного. Действительно, были такие потребители, что покупали или очень много товаров, или дорогостоящие вещи. Соответственно, они и получили максимальную сумму, — говорит заместитель министра. — Основная причина, почему деньги не используют, заключается в том, что начисленная сумма в большинстве случаев за сентябрь невелика. Этой суммой пока невозможно, например полностью рассчитаться за коммунальные услуги (или оплатить выбранные услуги).

Следовательно, мы увидели, что где-то 25% из этих 650 тысяч граждан средства использовали, перечислили. Но все остальные — не использовали. Более репрезентативной будет информация после выплаты в октябре. Этим людям деньги добавятся (к неиспользованной сумме). Тогда будем понимать, как они тратят эти средства, — подытожила Надежда Бигун.

Напомним, "Телеграф" писал, что выплата "тысячи Зеленского" поставила под угрозу "Национальный кешбэк".