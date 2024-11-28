Не только дефицитные продукты: что было доступно состоятельным людям в СССР

Что было недоступно для обычных граждан, элита могла получить легко

Известный всем дефицит продуктов и товаров в Советском Союзе распространялся далеко не на всех. Были категории граждан, которые могли себе позволить намного больше, ведь они имели доступ ко всем этим благам, ограниченным для других или недоступным вовсе.

Речь идет о доступе к путешествиям, различным товарам, жилью, автомобилям и т.д. Об этом пишет OBOZ.UA.

Пока большинство людей стояло в очередях, чтобы купить хлеб, молоко и прочие необходимые продукты, партийные функционеры, сотрудники спецслужб и другие привилегированные категории граждан имели возможность свободно купить дефицитные продукты, алкоголь и другие товары в специальных магазинах.

Подобная история была и с недвижимостью. Большая часть советских граждан мечтала о собственной квартире, однако получить ее было непросто. Этот процесс занимал большое количество времени. И условия нельзя было назвать шикарными. В то время как привилегированные слои населения, как правило, имели возможность получить более просторные и комфортабельные квартиры в престижных районах города.

Еще одна привилегия состоятельных людей в СССР — путешествия. Она была доступна ограниченному кругу лиц, работавших в государственных структурах или имевших особые заслуги перед государством. Стоит добавить, что даже поездки на отечественные курорты были доступны не всем.

Также символом статуса являлся автомобиль. У большинства не было возможности его приобрести из-за дефицита и большой стоимости. А привилегированные слои населения имели возможность купить более престижные модели автомобилей или получить их по служебному распоряжению.

Подарки из-за границы также были свидетельством высокого статуса. Возвращаясь с заграничных командировок, советская элита приводила с собой как можно больше иностранных вещей. Это одежда, косметика, техника и прочее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему туалетная бумага в СССР была дефицитным товаром.