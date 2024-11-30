Історичне підвищення податків і нові правила "бронювання". Що зміниться в Україні з 1 грудня

Наймані працівники платитимуть підвищений військовий збір

У грудні на українців чекає ряд важливих змін. Набуває чинності закон про "історичне" підвищення податків і тепер для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) військовий збір стане обов’язковим. Разом з більшими податками нас чекає бонус — "тисяча Зеленського", а декого — 6500 грн на дитину.

Окрім цього, почнуть діяти нові правила бронювання від мобілізації, а у Києві можна буде їздити новим мостом. "Телеграф" збирав усі головні зміни:

Українці платитимуть вищі податки. Які саме?

З 1 грудня (а не 30 листопада, як спочатку вийшло через "помилку друкаря") в Україні набуває чинності закон про "історичне" підвищення податків. Він зачепить як найманих працівників, так і ФОПів, і навіть банки та АЗС.

Що зміниться:

Збільшення військового збору з 1,5 до 5% для найманих працівників (виняток — військовослужбовці). 50% податку на надприбуток банків; 25% податку на прибуток для фінкомпаній; звільнення кешбеку від оподаткування: АЗС мають сплачувати податок на прибуток авансом за кожну заправку (30, 45 або 60 тис. грн – залежно від типу заправки).

ФОПи усіх груп очікують свого підвищення військового збору у січні 2025 року, стверджує Мінфін.

"Тисяча Зеленського"

1 грудня стартує соціальна програма "Зимова єПідтримка" відома широкому загалу як "Тисяча Зеленського". У її рамках громадяни, які перебувають на території України, включаючи дітей, отримають допомогу в розмірі 1000 гривень.

Кошти можна буде використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, квитків "Укрзалізниці", донати на ЗСУ та інші послуги. Програма діятиме до кінця лютого 2025 року, а витратити допомогу можна буде до кінця наступного року.

Тисячу можна буде отримати через головний екран у застосунку "Дія", здійснивши такі кроки:

Відкрити картку "Національний кешбек" в одному з банків-партнерів (ПриватБанк, monobank, Ощадбанк та інші). Відкриття та обслуговування картки безкоштовне.

Активуйте картку в розділі "Сервіси" в "Дії".

Оберіть послугу "Зимова єПідтримка" і подайте заявку.

Очікуйте зарахування коштів.

6500 на одяг для дітей

Уряд оголосив про одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 грн для купівлі теплих речей дітям. Це кошти на купівлю одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку, однак контролювати витрати не будуть. Гроші отримають протягом місяця такі категорії:

родини, які є малозабезпеченими сім'ями з дітьми;

сім'ї-ВПО з дітьми, які отримують виплати на проживання, отримають гроші на кожну дитину до 18 років;

таку допомогу нарахують особам з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб.

Аби її отримати, додатково звертатись за призначенням не потрібно. Реєстрація відбуватиметься автоматично на основі цифрових обмінах та інформації, наявній в державних реєстрах. Своєю чергою кошти будуть надіслані на картковий рахунок отримувача допомоги.

Нові правила бронювання

З 1 грудня 2024 року змінюються правила бронювання військовозобов’язаних. Це прописано у постанові Кабміну № 1332, що вводить у дію оновлену редакцію Порядку № 76.

Процедура бронювання перейде у цифровий формат через портал "Дія". Виключення – певні підприємства та установа, які не мають технічної можливості подачі через "Дію". Перебронювання буде відбуватись "з чистого аркуша" — усі будуть змушені проходити процес заново. Бронювання, що діють на 23 листопада 2024 року, дійсні, але не довше 28 лютого 2025 року. Потім їх скасують, якщо критично важливе підприємство повторно не забронює цих працівників через "Дію" до цієї дати;

Окрім того, компанії, які бажають зберегти статус критично важливих, мають підтвердити свою відповідність новим критеріям до кінця лютого 2025 року. Це знижує ризик зловживань.

Працівників (приватних компаній) із зарплатнею нижчою за 20 тисяч грн не можна забронювати навіть на підприємствах критичної важливості. Це створює додаткові вимоги до компаній, які тепер повинні забезпечити "білі зарплати", а й у разі необхідності коригувати рівень оплати праці.

Державні та комунальні підприємства зобов’язані платити працівникам не менше середньої зарплати за IV квартал 2021 року.

Подільський міст у Києві відкриють для авто

У Києві 1 грудня відкриють Подільський міст (з’єднає Троєщину з Подолом) для руху легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування. Вантажівки поки не пускатимуть.

Проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

Також запровадять нові автобусні маршрути № 110 та № 112, що курсуватимуть Подільським мостовим переходом із житлових масивів Троєщина та Воскресенка.

В Одесі здорожчає транспорт

З 1 грудня в Одесі піднімуть вартість проїзду у транспорті. У трамваях та тролейбусах ціни зростуть до 15 гривень, у маршрутках — до 20. Наразі проїзд в електротранспорті коштує вісім гривень, якщо оплачувати онлайн — сім. Одна поїздка в маршрутці вартує 15 гривень.

Не можна буде ловити раків

З 1 грудня у більшості українських водойм розпочнеться заборона на вилов раків. Така заборона вводиться з метою збереження й охорони раків у період їх спарювання, виношування ікри та першої линьки.

Винятком є річка Дунай — там заборона стартує 5 грудня, а також Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам'янське і Дніпровське водосховища – з 15 грудня.

Штраф за таке порушення солідний: від штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що через збільшення податків та інфляцію взимку в Україні здорожчають товари. Ціни ростимуть не тільки на овочі "борщового" набору, а й на інші доступні товари — макарони, крупи, хліб та інше.