Чи зростуть ціни на бензин в Україні після підвищення податків

Українців закликають не панікувати

Після підписання Володимиром Зеленським закону про "історичне" підвищення податків ціни на бензин в Україні не зростуть. Внесення змін до податкового кодексу — це просто важіль для вирівнювання системи оподаткування.

На цьому наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, вартість пального залишиться на колишньому рівні і українцям нема про що турбуватися.

"Це не призведе до зростання цін на бензин. Це ми вирівнюємо систему оподаткування. І це була реакція ринку", — сказав міністр.

Повідомляється, що нове оподаткування в Україні має сприяти тому, щоб власники автозаправних станцій почали сплачувати "справедливий податок" на прибуток. Адже, за словами Марченка, є бізнес, який "загалом нічого не платить".

Відомо, що автозаправні станції в Україні сплачуватимуть до 60 тисяч гривень щомісяця авансового податку на прибуток. Проте вартість пального не зміниться для пересічних українців.

"Ми вирівнюємо систему оподаткування… Водночас для автозаправних станцій це означає, що буде мінімальне податкове навантаження на обсяг ємності", — наголосив Марченко.

Підвищення податків в Україні

Законопроект про підвищення податків було подано ще у липні. Тоді в Кабміні заявили, що таке рішення спричинене необхідністю знайти 500 млрд гривень на фінансування оборонних потреб. Частину коштів мали забезпечити збільшені податкові надходження.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 43 дні не підписував законопроекту №11416д про підвищення податків заднім числом, тому що в Україні працює місія МВФ. Після завершення її роботи мала відбутися зустріч із представниками Офісу глави держави, де будуть озвучені умови виділення наступного траншу Фонду.

Все ж таки підписаний закон був 28 листопада. Про це заявив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, закон опублікують 30 листопада, після чого він набуде чинності.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому влада відмовилася від економічного бронювання. Після всебічного обговорення цієї ініціативи парламентарі вирішили повністю відмовитись від неї. Ймовірно, через побоювання розколу в суспільстві та можливі корупційні ризики.