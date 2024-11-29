Публікацію закону про підвищення податків перенесли: коли він набуде чинності

У Раді розповіли подробиці

Закон про підвищення податків набуде чинності з 1 грудня. Раніше анонсувалося, що це станеться 29 листопада.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, документ буде опублікований 30 листопада.

"Безсонна ніч і є результат — ресурсний закон набуде чинності 1 грудня 2024 року. Опублікований буде відповідно 30 листопада. Здоровий глузд переміг. Будемо вважати це помилкою друкаря. Шановні бухгалтери, вибачте за втрачені нервові клітини", – написав він.

Варто зазначити, що ввечері 28 листопада Гетманцев повідомив, що, зважаючи на термін публікації закону, він набуде чинності з 29 листопада. Таким чином, військовий збір за новою ставкою мав би бути утриманий лише за два дні листопада.

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що публікацію закону 11416-д про підвищення "зняли чи перенесли". За його словами, документ опублікують 30 листопада, а набуде чинності він 1 грудня.

Набуття чинності закону 1 грудня означає, що бізнесу не доведеться перераховувати 29 та 30 листопада по новій ставці військового збору. Натомість до кінця місяця все має залишитися без змін (військовий збір рахується як і був 1,5%).

Нагадаємо, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про "історичне" підвищення податків. Цього ж дня офіційне видання ВР "Голос України" оприлюднило цей закон.

Законопроєкт про підвищення податків було подано ще у липні. Тоді в Кабміні заявили, що таке рішення спричинене необхідністю знайти 500 млрд гривень на фінансування оборонних потреб. Частину коштів мали забезпечити збільшені податкові надходження.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 43 дні не підписував законопроєкт №11416д про підвищення податків заднім числом, бо в Україні працювала місія МВФ.