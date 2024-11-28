Оборонні підприємства і надалі можуть бронювати 100% працівників, — роз’яснення Мінекономіки

Нова постанова була прийнята 22 листопада

Визнані Мінстратегпром, критично важливі підприємства зі сфери ОПК, як і раніше матимуть можливість бронювати 100 % своїх працівників. Твердження про зменшення обсягу бронювання для таких підприємств, а також про нібито загрози для роботи сфери ОПК у зв’язку зі змінами до порядку бронювання не відповідають дійсності.

Таке роз’яснення змін до Порядку про бронювання (Постанова №76), прийняте Урядом 22 листопада 2024 року, дали "Телеграфу" у Міністерстві економіки України. 22 листопада Уряд постановою № 1332 запровадив нові вимоги до підтвердження критичності підприємств для збереження бронювання своїх співробітників. Ухвалені зміни напрацьовані з урахуванням ключової вимоги – забезпечити баланс між обороноздатністю держави та економікою.

"Підприємства, які працюють для забезпечення потреб Сил оборони є важливими одночасно як для сфери економіки, так і для забезпечення обороноздатності країни. Тому за критично важливими підприємствами в цій сфері залишається можливість бронювати 100 % своїх працівників", — йдеться у повідомленні.

Там також запевнили, що робота комісії Мінстратегпрому, яка визначає критично важливі підприємства у сфері ОПК, є ефективною: "під час аудиту ухвалених комісією рішень жодних порушень не виявлено".

Оновлений порядок бронювання передбачає що приватні підприємства для отримання статусу критичного повинні відповідати двом обов’язковим критеріям:

нарахована середня зарплата у підприємстві за останній календарний квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати (₴20 тисяч на 15 листопада 2024 року). У працівника, якого бронюють, нарахована заробітна плата також має бути не меншою за ₴20 тисяч.

підприємство обов’язково не повинно мати заборгованості зі сплати всіх податків.

"Ці критерії визначено обов’язковими для того, щоб не допустити випадків, коли недоброчесний роботодавець сплачує людям лише мінімальну заробітну плату", — сказали там.

Нагадаємо, раніше волонтер та керівник ініціативи "A.Drones" Юрій Касьянов відреагував на зміни у бронюванні працівників оборонних підприємств. Він заявив, що з 28 лютого 100% бронювання співробітників оборонних підприємств буде скасовано. І такі дії, на його думку, "схожі на саботаж, диверсію та зраду". Це вище спростували у Мінекономіки.

Однак також він розкритикував ще одну новацію — тепер не можна забронювати співробітника/працівника, який квартал не пропрацював на оборонному підприємстві. Варто зазначити, що, згідно з цим пунктом, справді "A.Drones" не зможе дати бронь своїм новим співробітникам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому влада відмовилася від економічного бронювання і чи потрібна вона взагалі.