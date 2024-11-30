Историческое повышение налогов и новые правила "бронирования". Что изменится в Украине с 1 декабря

Наемные работники будут платить повышенный военный сбор

В декабре украинцев ждет ряд важных изменений. Вступает в силу закон об "историческом" повышении налогов и теперь для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) военный сбор станет обязательным. Вместе с большими налогами нас ждет бонус — "тысяча Зеленского", а некоторых — 6500 грн на ребенка.

Кроме того, начнут действовать новые правила бронирования от мобилизации, а в Киеве можно будет ездить по новому мосту. "Телеграф" собирал все главные изменения:

Украинцы будут платить более высокие налоги. Какие именно?

С 1 декабря (а не 30 ноября, как изначально вышло из-за " ошибки печатника ") в Украине вступает в силу закон об "историческом" повышении налогов. Он заденет как наемных работников, так и ФЛП, а также банки и АЗС.

Что изменится:

Увеличение военного сбора с 1,5 до 5% для наемных работников (исключение – военнослужащие). 50% налога на сверхприбыль банков; 25% налога на прибыль для финкомпаний; освобождение кэшбека от налогообложения; АЗС должны платить налог на прибыль авансом за каждую заправку (30, 45 или 60 тыс. грн – в зависимости от типа заправки).

ФЛП всех групп ожидают своего повышения военного сбора в январе 2025 года, утверждает Минфин.

"Тысяча Зеленского"

1 декабря стартует социальная программа "Зимняя еПоддержка" известна широкой общественности как "Тысяча Зеленского". В ее рамках граждане, находящиеся на территории Украины, включая детей, получат пособие в размере 1000 гривен.

Средства можно использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, билетов "Укрзализныци", донаты на ВСУ и другие услуги. Программа будет действовать до конца февраля 2025, а потратить помощь можно будет до конца следующего года.

Тысячу можно получить через главный экран в приложении "Действие", выполнив следующие шаги:

Открыть карту "Национальный кэшбек" в одном из банков-партнеров (ПриватБанк, monobank, Сбербанк и другие). Открытие и обслуживание карты бесплатно.

Активируйте карту в разделе "Сервисы" в "Действии".

Выберите услугу "Зимняя поддержка" и подайте заявку.

Ожидайте зачисление средств.

6500 на одежду для детей

Правительство объявило об единовременной денежной помощи в размере 6500 грн для покупки теплых вещей детям. Это средства на покупку одежды, обуви и других вещей, которые требуются зимой, однако контролировать расходы не будут. Деньги получат в течение месяца следующие категории:

семьи, которые являются малообеспеченными семьями с детьми;

семьи-ВПЛ с детьми, получающими выплаты на проживание, получат деньги на каждого ребенка до 18 лет;

такую помощь начислят лицам с инвалидностью I группы из внутренне перемещенных лиц.

Чтобы ее получить дополнительно обращаться за назначением не нужно. Регистрация будет происходить автоматически на основе цифровых обменов и информации, имеющейся в государственных реестрах. В свою очередь средства будут направлены на карточный счет получателя помощи.

Новые правила бронирования

С 1 декабря 2024 года изменяются правила бронирования военнообязанных. Это прописано в постановлении Кабмина №1332, которое вводит в действие обновленную редакцию Порядка №76.

Процедура бронирования перейдет в цифровой формат через портал "Дію". Исключение – определенные предприятия и учреждения, не имеющие технической возможности подачи через "Дію". Перебронирование будет происходить с чистого листа — все будут вынуждены проходить процесс заново. Бронирования, действующие на 23 ноября 2024 года, действительны, но не дольше 28 февраля 2025 года. Затем их отменят, если критически важное предприятие повторно не забронирует этих работников из-за "Действия" до этой даты;

Кроме того, компании, желающие сохранить статус критически важных, должны подтвердить свое соответствие новым критериям до конца февраля 2025 года. Это снижает риск злоупотреблений.

Работников (частных компаний) с зарплатой ниже 20 тысяч грн нельзя забронировать даже на предприятиях критической важности. Это создает дополнительные требования к компаниям, которые должны обеспечить "белые зарплаты", но и в случае необходимости корректировать уровень оплаты труда.

Государственные и коммунальные предприятия обязаны платить работникам не менее средней заработной платы за IV квартал 2021 года.

Подольский мост в Киеве откроют для авто

В Киеве 1 декабря откроют Подольский мост (соединит Троещину с Подолом) для движения легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования. Грузовики пока не будут пускать.

Проезд будет и вновь построенным тоннелем, соединяющим мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина.

Также будут введены новые автобусные маршруты № 110 и № 112, которые будут курсировать Подольским мостовым переходом из жилых массивов Троещина и Воскресенка.

В Одессе подорожает транспорт

С 1 декабря в Одессе поднимется стоимость проезда в транспорте. В трамваях и троллейбусах цены вырастут до 15 гривен, в маршрутках — до 20. Проезд в электротранспорте стоит восемь гривен, если оплачивать онлайн — семь. Одна поездка в маршрутке стоит 15 гривен.

Нельзя будет ловить раков

С 1 декабря в большинстве украинских водоемов начнется запрет на отлов раков.

Исключением является река Дунай – там запрет стартует 5 декабря, а также Киевское, Каневское, Кременчугское, Каменское и Днепровское водохранилища – с 15 декабря.

Штраф за такое нарушение солидный: от штрафа до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба. Компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за увеличения налогов и инфляции зимой в Украине подорожают товары. Цены будут расти не только на овощи "борщового" набора, но и на другие доступные товары — макароны, крупы, хлеб и прочее.