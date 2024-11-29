"Орєшніком" по Зеленському? У Путіна вигадали свій спосіб закінчити війну в Україні

В Росії знайшли спосіб, як закінчити війну в Україні. Сенатор Дмитро Рогозін заявив, що треба знищити всіх винуватців, хоча перед цим глава Кемля Володимир Путін казав, що РФ вибирає в Києві цілі для ураження.

Заяву Рогозіна цитують росЗМІ. За його словами, ракеті "Орєшнік" це під силу.

"Конфлікт в Україні можна завершити, ліквідувавши "ватажків нацистського режиму в Києві", — заявив він.

Він також згадав про втрати на полі бою, але чомусь сказав, що "нескінченно довго можна удобрювати поля солдатами ЗСУ".

"А можна досить швидко і ефектно закінчити війну ліквідацією її винуватців — ватажків нацистського режиму в Києві. "Орєшніку" під силу це зробити протягом доби", — заявив він.

Розмови про використання "Орєшніка"

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін 28 листопада прокоментував черговий масований ракетний удар по українській території. У своїй заяві він розповів про деталі атаки та намагався залякати використанням нової ракетної системи "Орєшнік" по важливих об’єктах.

Самопроголошений президент РФ анонсував також удари по "центрах прийняття рішень у Києві". Генеральний штаб та Міністерство оборони РФ нібито наразі опрацьовують можливі напрямки застосування системи. Насправді це класичні залякування Путіна. Спочатку у РФ казали, що ціль — це Банкова. Тепер з’ясувалось, що цілі ще не обрані.

Причиною можливого удару Путін назвав продовження ракетних атак по російських територіях, зокрема по Брянській та Курській областях. Він наголосив, що випробування "Орєшніка" є вимушеним кроком.

Президент України Володимир Зеленський каже, що цим Путін продовжує залякувати Україну та весь світ своєю ракетою "Орєшнік". Йому не потрібне закінчення війни, він хоче, щоб вона тривала. Тому очільник Кремля буде пробувати вплинути на новообраного президента США Дональда Трампа.

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