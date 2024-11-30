Бронювання через "Дію" неможливе для цих працівників

Людина має не мати проблем із ТЦК

З 1 грудня в "Дії" поновлять бронювання — воно повністю перейде в цифровий формат. Однак є ті, кого не можна забронювати таким чином.

В "Мінцифри" дали роз’яснення, щодо нових правил бронювання. Для того, щоб забронювати працівника і він, і підприємство має відповідати певним категоріям. Це мають бути органи держвлади чи місцевого самоврядування, компанії, пов’язані з оборонною промисловістю, підприємства критичної інфраструктури. У працівника має бути зарплата не менш як 20 тисяч грн до виплати податків.

Кого не можна забронювати

Якщо у працівника немає військово-облікового документа

якщо працівник перебуває у розшуку

якщо працівник не оновив дані.

Кожного працівника перевіряють і у бронюванні може бути відмовлено. Заявки подаються на порталі "Дія". Потрібно подати заяву, в якій вказати дані працівника, підтвердити зарплати та підписати заяву. Це має робити керівник або уповноважена особа.

Як швидко та де очікувати результату бронювання

На обробку заяви відведено три дні. Повідомлення про результат надійде на зареєстровану електронну пошту та кабінет громадянинана порталі "Дія". У разі позитивного рішення також з’явиться в "Резерв+" заброньованого працівника.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому відстрочка через "Резерв+" може бути недоступна багатодітному батькові. Причина може бути в помилці в документах.