Що робити, якщо багатодітному батьку відмовили у відстрочці через "Резерв+"

Потрібно перевірити документи для підтвердження

Багатодітні батьки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, мають право на відстрочку від мобілізації. Однак трапляються випадки, коли у цьому відмовляють через застосунок "Резерв+".

Що робити, в таких ситуаціях, розповіли юристи адвокатської компанії "INSEININ". Для початку потрібно з'ясувати причину відмови.

Це може бути пов'язано з:

неправильно оформленими при встановленні факту багатодітної сімʼї;

неповними документами, що підтверджують статус багатодітного батька;

відсутністю факту утримання трьох і більше дітей;

відсутність даних про перебування на військовому обліку згідно з даними реєстру "Оберіг";

технічними збоями в роботі застосунку "Резерв+".

Перевірка документів

Для підтвердження статусу багатодітного батька необхідно мати свідоцтва про народження трьох і більше дітей, де зазначено ваше батьківство та документ, що підтверджує сімейний стан , наприклад:

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей;

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком;

рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання з батьком;

письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні;

рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов'язаного;

договір про сплату аліментів на дитину.

Повторна подача документів

Якщо проблема пов’язана з помилками в документах, виправте їх і подайте заявку про відстрочку повторно. Зверніться до ТЦК із запитом на корекцію даних у реєстрі "Оберіг", якщо виявлено неточності.

Оскарження відмови

Юристи радять, якщо ви вважаєте, що відмова у відстрочці неправомірна, дійте так:

подайте скаргу до керівництва ТЦК або Міністерства оборони;

зверніться до суду, подавши адміністративний позов про скасування відмови.

Також, щоб вирішити проблему, спробуйте звернутися на "гарячу лінію" Міністерства оборони України за номером 1512.

Раніше "Телеграф" писав, як оформити відстрочку від мобілізації через "Резерв+". Процедура займе небагато часу.