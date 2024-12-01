Отримають не всі. Хто з пенсіонерів може розраховувати на надбавку у грудні

Для її отримання є одна умова

З 1 грудня деякі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на збільшення виплат. Це стосується тих, хто має право на вікову надбавку.

Зокрема мова йде про тих пенсіонерів, яким виповнилося 70, 75 та 80 років. Так, у грудні українці отримають надбавки до пенсій залежно від віку:

пенсіонери віком від 70 до 75 років отримають щомісячну доплату в розмірі 300 грн;

пенсіонери віком від 75 до 80 років — 456 грн;

пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, отримають надбавку в 570 грн.

Проте для отримання вікової надбавки є ключова умова. Загальна сума виплат таких осіб не повинна перевищувати 10 340 гривень. Ця сума розраховується залежно від показника середньої зарплати для розрахунку пенсій за 2020 рік.

Громадяни України вищезазначеного віку отримають збільшені виплати автоматично. Для отримання вікової надбавки додатково звертатися до Пенсійного фонду України не потрібно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що держава виплатить додаткові кошти до пенсії. На кошти можуть розраховувати ті, хто не працює та утримує неповнолітніх дітей.