Получат не все. Кто из пенсионеров может рассчитывать на надбавку в декабре

Для ее получения есть одно условие

С 1 декабря некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на увеличение выплат. Это касается тех, кто имеет право на возрастную надбавку.

В частности, речь идет о тех пенсионерах, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет. Так, в декабре украинцы получат надбавки к пенсиям в зависимости от возраста:

пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет получат ежемесячную доплату в размере 300 грн;

пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет — 456 грн;

пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и старше, получат прибавку в 570 грн.

Однако для получения возрастной надбавки есть ключевое условие. Общая сумма выплат таких лиц не должна превышать 10 340 гривен. Эта сумма рассчитывается в зависимости от показателя средней заработной платы для расчета пенсий за 2020 год.

Граждане Украины вышеуказанного возраста получат увеличенные выплаты автоматически. Для получения возрастной надбавки дополнительно обращаться в Пенсионный фонд Украины не нужно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что государство выплатит дополнительные средства к пенсии. На средства могут рассчитывать те, кто не работает и содержит несовершеннолетних детей.