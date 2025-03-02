Чи чекати на великий контрнаступ ЗСУ у 2025: відомий командир розповів про можливості України

У Росіян теж не все гладко

Великий контрнаступ України на цьому етапі війни — вкрай малоймовірний. Але це не означає, що повертати територію ми не можемо.

Таку думку висловив командир спецпідрозділу ГУР "Артан-Х" Андрій "Фаворит" в інтерв’ю "Телеграфу" під назвою "Мотивація воювати у достроково звільнених на високому рівні, — командир спецпідрозділу ГУР "Артан-Х" Фаворит".

За його словами, глобальний контрнаступ на цьому етапі — "це дещо утопічна історія".

"Та це не означає, що повертати території ми не можемо. Коли складаються відповідні умови, обираємо пріоритетний напрямок і пробиваємо оборону ворога: малими діями, поступовими кроками. А глобально так, щоб одразу по всіх напрямках – сьогодні це неможливо", — вважає він.

При цьому "Фаворит" зазначає, що Росія насправді також не може зараз проводити глобальні операції.

"У них немає такого потенціалу. Тобто вони обирають пріоритетні напрямки (зараз це Донецький, Луганський) і тиснуть там.", — сказав він.

Нагадаємо, дізнатися про головні події війни ви можете у матеріалі " Хронологія війни — день 1103: росіяни обстрілюють Україну і наступають під Покровськом".

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