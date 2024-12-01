Коломойский из СИЗО обвинил Зеленского в захвате "Укрнафты"

Коломойский обвинил Офис Президента в незаконной национализации

Игорь Коломойский заявил, что Офис президента якобы использовал военных для рейдерского захвата контроля над "Укрнафтой" и "Укртатнафтой". А его упекли за решетку, чтобы якобы ограничить возможность вернуть акции компаний.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН. Он говорит, что по документам акции были "временно отчуждены" военными на время военного положения.

Он отметил, что национализация по Конституции возможна, но исключительно как исключение — по мотивам общественной необходимости, на основании и в порядке установленном законом, и при условии предварительного и полного возмещения их стоимости. Кроме того, Закон "О режиме иностранного инвестирования" предусматривает, что иностранные инвестиции в Украине не подлежат национализации. Согласно ему, государственные органы не имеют права реквизировать иностранные инвестиции, за исключением случаев осуществления спасательных мероприятий в случае стихийного бедствия, аварий, эпидемий.

Коломойский заявил, что с ним вели переговоры со стороны ОП и его гражданство Украины стало предметом этого шантажа, а после получения отказа добровольно передать акции, президент тайно лишил Коломойского гражданства.

"После этого у меня также отобрали акции Укрнафты и Укртатнафты, а меня упекли за решетку, чтобы ограничить мне возможность оспаривать отобрание активов", — добавил он.

Также Коломойский отметил, что сразу после перехода акций в собственность Минобороны и назначения Корецкого, "Укрнафта" без проведения конкурса подписала контракт с юридической компанией Резникова "Астерс" почти на 120 миллионов гривен.

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