Росіяни просунулися у двох областях та на Курщині. Як змінилася лінія фронту (карта)

По всій лінії фронту тривають важкі бої

Йде 1013-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 1 грудня, до 22:00, на фронті сталося 158 бойових зіткнень. Росіяни просунулися у Донецькій та Харківській областях, а також на Курщині, де триває операція Сил оборони України.

За даними порталу DeepState, ворог просунувся біля Нового Комара (Времівський напрямок, в районі Великої Новосілки), Берестового (Куп’янський напрямок), Погребків (Курська область РФ, в районі крайньої північної точки українського плацдарму) та в Кураховому. Зміни лінії фронту відображено на карті.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 1 грудня, найбільше російських атак було на Курахівському напрямку. За неповну добу нараховувалося 48 боєзіткнень. Бої йшли поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Ганнівки.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 33 штурмових і наступальних дій. Найбільш активно вони намагалися просунутися в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького.

"За попередніми підрахунками, сьогодні (1 грудня, — ред.) наші воїни ліквідували 173 та поранили 210 окупантів на даному напрямку; знищили танк, три бойових броньованих машини, три міномети та сім автомобілів, також завдали пошкоджень двом артилерійським системам", — поінформували у Генштабі.

На Времівському напрямку ворог 24 рази намагався прорвати нашу оборону. Росіяни наступали поблизу Костянтинопольського, Трудового, Великої Новосілки, Новосілки, Нового Комара та Новодарівки.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни в ніч на 2 грудня атакували ударними безпілотниками Тернопіль. Постраждав багатоповерховий будинок, де почалася пожежа в одній з квартир, є руйнування, загиблі та постраждалі.