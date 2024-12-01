Прямо під час шикування. ЗСУ могли атакувати жирну ціль армії РФ, є загиблі офіцери

Удар було завдано нібито із застосуванням РСЗВ HIMARS

У суботу, 30 листопада, Україна, ймовірно, завдала удару по скупченню російських десантників. Серед загиблих є офіцери.

Про це повідомляють росЗМІ. Проте офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Російські пабліки скаржаться, що 30 листопада було завдано ракетного удару по командному пункту 83 окремої десантно-штурмової бригади ВДВ Росії (в/ч 71289, Уссурійськ). Це могло статись на території Курської області.

Втрати в росіян великі

Росіяни заявляють, що удар було завдано нібито із застосуванням РСЗВ HIMARS. Внаслідок атаки, попередньо, загинули 12 військовослужбовців, серед них – четверо офіцерів, ще 25 окупантів зазнали поранень.

Особливістю цього удару є той факт, що його було завдано під час урочистого шикування з нагоди річниці утворення бригади.

Раніше "Телеграф" писав, що безпілотники атакували російський Дагестан. Під ударом було місто Каспійськ. Атаку підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. А також розповідали, що ЗСУ ліквідували за добу рекордну кількість окупантів.