Ваші предки були дуже мудрими, якщо прізвище звучить так: перевірте його у списку

Здавна українці мали унікальну традицію – через прізвища підкреслювати найкращі риси характеру та здібності людини. Серед них особливе місце посідали прізвища, що символізували мудрість, кмітливість та кмітливість.

"Телеграф" розповість, які прізвища давали мудрим людям. А також, звідки вони пішли.

Варто зазаначити, що українці давали "мудрі" прізвища, як спосіб вшанування розумових здібностей родини та створення позитивних соціальних очікувань для нащадків. Такі прізвища слугували свого роду соціальним ліфтом, підкреслюючи повагу до знань, освіченості та інтелектуальної праці в громаді.

Інтелектуальні прізвища

Розумний

Мудрий

Тямущий

Головатий

Тямко

Прізвища з натяком на кмітливість

Верхоланцев (від слова "верх")

Тямченко

Головко

Розумов

Мислицький

Прізвища від професій

Вчений

Книжник

Писаренко

Грамотний

Школяр

Найбільша концентрація людей з таким прізвизем у Центральній Україні, Полтавській області, Київській області, Черкаському регіоні.

Раніше "Телеграф" розповідав про дотепні козацькі прізвища, що викликають щирий сміх.