Ваши предки были очень мудрыми, если фамилия звучит так: проверьте ее в списке

Издавна у украинцев была уникальная традиция – через фамилии подчеркивать лучшие черты характера и способности человека. Среди них особое место занимали фамилии, которые символизировали мудрость, сообразительность и сообразительность.

"Телеграф" расскажет, какие фамилии давали мудрым людям. А также откуда они ушли.

Стоит отметить, что украинцы давали "мудрые" фамилии, как способ чествования умственных способностей семьи и создания позитивных социальных ожиданий для потомков. Такие фамилии служили своего рода социальным лифтом, подчеркивая уважение к знаниям, образованности и интеллектуальному труду в обществе.

Интеллектуальные фамилии

Умный

Мудрый

Смышленый

Головатый

Тямко

Фамилии с намеком на смекалку

Верхоланцев (от слова "верх")

Тямченко

Головко

Умов

Мыслицкий

Фамилии от профессий

Ученый

Книжник

Писаренко

Грамотный

Школьник

Наибольшая концентрация людей с таким именем в Центральной Украине, Полтавской области, Киевской области, Черкасском регионе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о остроумных казацких фамилиях, вызывающих искренний смех.