ТОП-5 українських прізвищ, які захищають від нечистої сили: перевірте своє

Такі прізвища давали не лише сміливим людям, а й боязким

У сучасній Україні тисячі людей носять прізвища, які колись слугували справжніми оберегами від злих сил. Наші пращури вірили, що правильно обране родове ім'я здатне відлякати нечисть та захистити родину.

За даними генеалогічного порталу "Рідні", найпоширенішим захисним прізвищем в Україні є "Вовк". Його мають понад 23 тисячі українців. Найбільше представників цього прізвища мешкає у Наддніпрянщині – Києві, Кривому Розі та Дніпрі. Цікаво, що в давнину це прізвище могли дати не лише хоробрим, а й навпаки – боязким людям.

Прізвище "Ведмідь" також належить до категорії захисних. Його надавали з метою відстрашити темні сили. Наші предки вірили, що сама згадка про могутнього звіра змусить нечисть оминати оселю.

"Сова" – одне з найрідкісніших прізвищ-оберегів, яке мають лише 4504 українці. Найчастіше його можна зустріти на Волині, зокрема у Хмельницькому, а також у Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Це прізвище надавали людям, які відзначалися розумом та мудрістю.

Прізвище "Лис" (або "Лиса") отримували особи, яких громада вважала хитрими та кмітливими. Такі родові імена мали подвійну функцію – характеризували власника та відганяли злі сили.

"Орел" – ще одне прізвище-оберіг, яке мало наділити власника силою та відвагою царя птахів. За народними віруваннями, орел був захисником від темних сил та провідником світла.

Варто зазначити, що традиція надавати захисні прізвища була поширена по всій території України. Кожен регіон мав свої особливості у виборі тваринних символів, але мета залишалася незмінною – захистити рід від злих сил.

Також раніше "Телеграф" також повідомляв про українські прізвища, які давали лише розумним людям. Перевірте, чи ваше у списку.