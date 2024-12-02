Чи можуть у ТЦК не розглянути заяву про відстрочку

Певні дії комісії ТЦК суперечить закону

В Україні певні категорії громадян мають законне право на відстрочку від мобілізації. Однак навіть за наявності всіх необхідних документів у деяких випадках територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть відмовити у прийомі заяви.

Така відмова є порушенням чинного законодавства. Про це розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко, передає РБК-Україна.

За словами експерта, комісія ТЦК не має права відмовити у прийнятті документів разом із заявою про відстрочку.

"Згідно з Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, всі подані заяви та документи обов'язково підлягають реєстрації та розгляду. Комісія зобов'язана прийняти весь пакет документів, який передбачено цим Порядком, і не може відмовити у його прийнятті", — зазначає юрист.

Правознавці радять подавати скаргу до обласного або міського ТЦК, якщо у районному не розглядають документи на відстрочку. У заяві слід чітко зазначити, що відмова в розгляді суперечить чинному законодавству.

Нагадуємо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів, питання надання чи відмови у відстрочці вирішує спеціальна комісія при ТЦК. До складу комісії входять посадові особи ТЦК, які зобов’язані розглянути подані документи протягом 7 днів.

Після прийняття рішення громадянин отримує повідомлення на телефон, а підтвердження у вигляді витягу з підписом керівника ТЦК — у паперовому чи електронному форматі через "Резерв+".

Повноваження ухвалювати рішення (позитивне чи негативне) щодо відстрочки має лише комісія. Відмова ще на етапі подання документів є незаконною.

Працівники ТЦК можуть лише вказати на недоліки в документах (наприклад, відсутність довідки або помилки), але вони не мають права відмовляти в їхньому розгляді.

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