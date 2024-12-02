Могут ли в ТЦК не рассмотреть заявление об отсрочке

Определенные действия комиссии ТЦК противоречат закону

В Украине определенные категории граждан имеют законное право на отсрочку от мобилизации. Однако даже при наличии всех необходимых документов, в некоторых случаях территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут отказать в приеме заявления.

Такой отказ является нарушением действующего законодательства. Об этом рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко, передает РБК-Украина.

По словам эксперта, комиссия ТЦК не имеет права отказать в принятии документов вместе с заявлением об отсрочке.

"Согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, все поданные заявления и документы обязательно подлежат регистрации и рассмотрению. Комиссия обязана принять весь пакет документов, предусмотренный настоящим Порядком, и не может отказать в его принятии", — отмечает юрист.

Правоведы советуют подавать жалобу в областной или городской ТЦК, если в районном не рассматривают документы на отсрочку. В заявлении следует четко отметить, что отказ в рассмотрении противоречит действующему законодательству.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета Министров, вопрос предоставления или отказа в отсрочке решает специальная комиссия при ТЦК. В состав комиссии входят должностные лица ТЦК, обязанные рассмотреть представленные документы в течение 7 дней.

После принятия решения гражданин получает сообщение на телефон, а подтверждение в виде выписки с подписью руководителя ТЦК — в бумажном или электронном формате через "Резерв+".

Полномочие принимать решение (положительное или отрицательное) по отсрочке имеет только комиссия. Отказ еще на этапе подачи документов является незаконным.

Работники ТЦК могут лишь указать недостатки в документах (например, отсутствие справки или ошибки), но они не имеют права отказывать в их рассмотрении.

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