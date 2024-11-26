Як студенту оформити відстрочку від мобілізації через "Резерв+"

Процедура займе небагато часу

Попри загальну мобілізацію в Україні, студенти можуть отримати відстрочку від призову. Нещодавно в них з'явилася можливість зробити це онлайн через застосунок "Резерв+".

Фахівці з юридичної компанії "INSEININ" пояснили, як студентам оформити електронну відстрочку. Юристи назвали покрокову інструкцію.

Для початку потрібно завантажити застосунок "Резерв+" на смартфон:

Для Android : перейдіть до Google Play Market і знайдіть "Резерв+".

: перейдіть до і знайдіть "Резерв+". Для iOS: відвідайте App Store і знайдіть "Резерв+".

Обов’язково переконайтеся, що розробником є Міністерство оборони України.

Авторизація через BankID

Коли встановили застосунок, відкрийте його та авторизуйтеся за допомогою системи BankID:

Натисніть "Розпочати". Виберіть свій банк зі списку. Введіть дані для автентифікації в банку. Підтвердьте авторизацію.

Для цього вам потрібен рахунок та доступ до електронного кабінету або застосунку банку.

Після авторизації оновіть свої персональні дані:

номер мобільного телефону;

адресу електронної пошти (за бажанням);

поточну адресу проживання.

Дані у застосунку автоматично підтягуються з вашого банку, однак за потреби їх можна відкоригувати. У разі зміни номера телефону чи електронної пошти буде необхідно пройти підтвердження введених змін через SMS або посилання, надіслане на нову адресу.

Після оновлення даних потрібно створити код-пароль для входу в застосунок. Після цього вам буде запропоновано налаштувати FaceID або TouchID для швидкого доступу.

Отримання е-ВОД

Після підтвердження даних система автоматично згенерує ваш електронний військово-обліковий документ. У ньому відображатимуться:

категорія обліку;

дата останнього оновлення документа;

інформація про відстрочку чи бронювання (за наявності);

деталі про порушення правил військового обліку (якщо є).

Оформлення відстрочки для студентів

Юристи пояснюють, що функція автоматичної відстрочки реалізована через інтеграцію з реєстром Міністерства освіти. Система автоматично підтягне дані про статус студента денної форми навчання, що дозволить оформити відстрочку без візиту до ТЦК.

Для реалізації функції з відстрочки в "Резерв+" студенти повинні:

Зробити запит у реєстр Міністерства освіти через інтерфейс "Резерв+". Отримати автоматичне підтвердження статусу студента денної форми навчання. Отримати відстрочку від мобілізації.

Після успішного оформлення відстрочки через "Резерв+" інформацію про її надання та термін дії можна буде переглянути у розділі е-ВОД.

Нагадуємо, що отримати відстрочку на період навчання можуть студенти які навчаються на денній формі у вищих навчальних закладах або технікумах. Це стосується також аспірантів та докторантів.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна отримати довідку про відстрочку в ТЦК, якщо оформив у "Резерв+". Її дають лише після рішення комісії.