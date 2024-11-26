Як студенту оформити відстрочку від мобілізації через "Резерв+"
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Процедура займе небагато часу
Попри загальну мобілізацію в Україні, студенти можуть отримати відстрочку від призову. Нещодавно в них з'явилася можливість зробити це онлайн через застосунок "Резерв+".
Фахівці з юридичної компанії "INSEININ" пояснили, як студентам оформити електронну відстрочку. Юристи назвали покрокову інструкцію.
Для початку потрібно завантажити застосунок "Резерв+" на смартфон:
- Для Android: перейдіть до Google Play Market і знайдіть "Резерв+".
- Для iOS: відвідайте App Store і знайдіть "Резерв+".
Обов’язково переконайтеся, що розробником є Міністерство оборони України.
Авторизація через BankID
Коли встановили застосунок, відкрийте його та авторизуйтеся за допомогою системи BankID:
- Натисніть "Розпочати".
- Виберіть свій банк зі списку.
- Введіть дані для автентифікації в банку.
- Підтвердьте авторизацію.
Для цього вам потрібен рахунок та доступ до електронного кабінету або застосунку банку.
Після авторизації оновіть свої персональні дані:
- номер мобільного телефону;
- адресу електронної пошти (за бажанням);
- поточну адресу проживання.
Дані у застосунку автоматично підтягуються з вашого банку, однак за потреби їх можна відкоригувати. У разі зміни номера телефону чи електронної пошти буде необхідно пройти підтвердження введених змін через SMS або посилання, надіслане на нову адресу.
Після оновлення даних потрібно створити код-пароль для входу в застосунок. Після цього вам буде запропоновано налаштувати FaceID або TouchID для швидкого доступу.
Отримання е-ВОД
Після підтвердження даних система автоматично згенерує ваш електронний військово-обліковий документ. У ньому відображатимуться:
- категорія обліку;
- дата останнього оновлення документа;
- інформація про відстрочку чи бронювання (за наявності);
- деталі про порушення правил військового обліку (якщо є).
Оформлення відстрочки для студентів
Юристи пояснюють, що функція автоматичної відстрочки реалізована через інтеграцію з реєстром Міністерства освіти. Система автоматично підтягне дані про статус студента денної форми навчання, що дозволить оформити відстрочку без візиту до ТЦК.
Для реалізації функції з відстрочки в "Резерв+" студенти повинні:
- Зробити запит у реєстр Міністерства освіти через інтерфейс "Резерв+".
- Отримати автоматичне підтвердження статусу студента денної форми навчання.
- Отримати відстрочку від мобілізації.
Після успішного оформлення відстрочки через "Резерв+" інформацію про її надання та термін дії можна буде переглянути у розділі е-ВОД.
Нагадуємо, що отримати відстрочку на період навчання можуть студенти які навчаються на денній формі у вищих навчальних закладах або технікумах. Це стосується також аспірантів та докторантів.
Раніше "Телеграф" писав, чи можна отримати довідку про відстрочку в ТЦК, якщо оформив у "Резерв+". Її дають лише після рішення комісії.