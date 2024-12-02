Прикордонники закуплять зброї на 23 млрд для ЗСУ. Військовий експерт попереджає про великий скандал

Справа не тільки у завищеній вартості

Україна знаходиться на межі великого скандалу з можливістю закупівлі озброєння для ЗСУ через Державну прикордонну службу (ДПСУ). Йдеться про 23 млрд грн.

Як зазначив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері "Еспресо", ще 29 листопада Кабін видав розпорядження про надання цих коштів ДПСУ в обхід Агенції оборонних закупівель МОУ.

"Йдеться про 23 млрд грн, які мають бути скеровані до ДПСУ, щоб начебто закупити боєприпаси для передачі ЗСУ. Я говорю, що це скандальні речі, бо з огляду на законодавство ми не можемо говорити про обсяги цього контракту чи контрактів, хто їх буде виконувати. Але спробую сказати "езоповою мовою". Це розпорядження Кабміну з'явилося 29 листопада, буквально через два дні після того, як керівник ДПСУ 27 листопада отримав пропозицію від однієї посередницької фірми, що можна закупити ці боєприпаси через ДПСУ, а потім передати їх ЗСУ", — пояснює Згурець.

Він наголошує, що мовиться про великі обсяги поставок боєприпасів різних калібрів. Проте ці масштаби в рази перевищують можливості тих європейських заводів, де ці боєприпаси мають бути начебто виготовлені. До того ж контракт передбачає нечувану передоплату у 100%, адже зазвичай, якщо йдеться про боєприпаси, які вже є на складах, передоплата не перевищує 50%.

"Ми дивилися на ціни цих боєприпасів, які на 5% або щонайменше 8% вищі, ніж середньоринкові, звісно, якщо взагалі можна говорити про середньоринкові ціни в таких умовах. Але це все здійснюється в обхід Міністерства оборони, в якому є Агенція оборонних закупівель, а створювалася вона для того, аби укладати контракти з постачальниками, мінімізувати витрати, контролювати наявність цих боєприпасів на складах виробників або у посередників. Однак це робиться в обхід Агенції закупівель на підставі лише одного листа від керівника ДПСУ", — каже військовий експерт.

За словами Згуреця, тут існує кілька ризиків. Перший стосується обсягів, адже нові боєприпаси не можуть бути виготовлені в таких обсягах і за такий термін. Друге — завищена ціна. Третє – закупівлі відбувається не через Державну агенцію закупівлі МОУ, а через польську посередницьку фірму.

"Боюсь, щоб ми знову не вступили у нову "альфу", коли через Польщу нам намагалися постачати міни до боєприпасів, а замість цього маємо скандал і непоставлені боєприпаси. Думаю, це розпорядження Кабміну потребує дуже великої уваги з боку експертного середовища, розуміючи всі ризики розголошення інформації, що стосуються цих контрактів. Але повторюсь, є досить серйозні сумніви у можливості виконання цього контракту і використання державних коштів, які начебто будуть скеровані на боєприпаси", — резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США готують новий пакет зброї для України. ЗМІ пишуть, що там будуть протипіхотні міни.