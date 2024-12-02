Пограничники закупят оружие на 23 млрд для ВСУ. Военный эксперт предупреждает о большом скандале

Дело не только в завышенной стоимости

Украина находится на грани большого скандала из-за возможной закупки вооружения для ВСУ через Государственную пограничную службу (ГПСУ). Речь идет о 23 млрд грн.

Как отметил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо", еще 29 ноября Кабин издал распоряжение о предоставлении этих средств ГПСУ в обход Агентства оборонных закупок МОУ.

"Речь идет о 23 млрд грн, которые должны быть направлены в ГПСУ, чтобы якобы закупить боеприпасы для передачи ВСУ. Я говорю, что это скандальные вещи, потому что, учитывая законодательство, мы не можем говорить об объемах этого контракта или контрактов, кто их будет выполнять. Но попытаюсь сказать "Езоповым языком". Это распоряжение Кабмина появилось 29 ноября, буквально через два дня после того, как руководитель ГПСУ 27 ноября получил предложение от одной посреднической фирмы, что можно закупить эти боеприпасы через ГПСУ, а затем передать их ВСУ", — объясняет Згурец.

Он отмечает, что речь идет о больших объемах поставок боеприпасов разных калибров. Однако эти масштабы в разы превышают возможности европейских заводов, где эти боеприпасы должны быть якобы изготовлены. К тому же контракт предусматривает баснословную предоплату в 100%, ведь обычно, если речь идет об уже имеющихся на складах боеприпасах, предоплата не превышает 50%.

"Мы смотрели на цены этих боеприпасов, которые на 5% или по меньшей мере 8% выше среднерыночных, конечно, если вообще можно говорить о среднерыночных ценах в таких условиях. Но это все осуществляется в обход Министерства обороны, в котором есть Агентство оборонных закупок, а создавалось оно для того, чтобы заключать контракты с поставщиками, минимизировать затраты, контролировать наличие этих боеприпасов на складах изготовителей или у посредников. Однако это делается в обход Агентства закупок на основании только одного письма от руководителя ГПСУ", — говорит военный эксперт.

По словам Згуреца, здесь существует несколько рисков. Первый касается объемов, ведь новые боеприпасы не могут быть изготовлены в таких объемах и за такой срок. Второе - завышенная стоимость. Третье – закупки проходят не через Государственное агентство закупки МОУ, а через польскую посредническую фирму.

"Боюсь, чтобы мы снова не вступили в новую "альфу", когда через Польшу нам пытались поставлять мины в боеприпасы, а вместо этого есть скандал и непоставленные боеприпасы. Думаю, это распоряжение Кабмина требует очень большого внимания со стороны экспертной среды, понимая все риски разглашение информации, касающиеся этих контрактов. Но повторюсь, есть достаточно серьезные сомнения в возможности выполнения этого контракта и использование государственных средств, которые якобы будут направлены на боеприпасы", — резюмировал эксперт.

Ранее Телеграф рассказывал, что США готовят новый пакет оружия для Украины. СМИ пишут, что там будут противопехотные мины.